Nicht bezahlte Löhne und Überstunden

12.09.2018, 09:19 Uhr

Erst durch eine Intervention der Arbeiterkammer wurden die Ansprüche der Angestellten bezahlt.

Hilfe durch die AK

Ein Küchenchef und ein Koch aus Linz bekamen ihre Überstunden nicht bezahlt. Sogar Löhne ist der Betrieb schuldig geblieben. Acht Monate war der Küchenchef in dem Gastronomiebetrieb beschäftigt, der Koch zwei Monate. Dabei musste vor allem der Küchenchef in den ersten Monaten viele Überstunden leisten, die jedoch nicht bezahlt wurden. Nach einer Weile wurden gar keine Löhne mehr ausgezahlt und die Gastwirtin drängte die beiden zu einer einvernehmlichen Auflösung der Arbeitsverhältnisse. Selbst dann kam noch immer kein Geld. Die offenen Löhne der letzten zwei Monate, anteilige Sonderzahlungen und Urlaubs-#+ersatzleistung sowie im Falle des Küchenchefs mehr als 90 Überstunden bezahlte die Arbeitgeberin nicht. Die Männer wandten sich in der Folge an die Rechtsberatung der Arbeiterkammer Oberösterreich (AK OÖ).Erst durch Intervention der AKOÖ bekamen die beiden Gastronomie-Angestellten ihre Ansprüche ausbezahlt. Insgesamt ging es dabei um fast 12.000 Euro netto. Das Verhalten der Gastronomin ist aber kein Einzelfall, wie AK-Präsident Johann Kalliauer weiß. "Durch unbezahlte Über- und Mehrarbeitsstunden haben die österreichischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vergangenes Jahr rund eine Milliarde Euro verloren", erklärt Kalliauer. Er rät Betroffenen daher, unbedingt eine genaue Arbeitszeitaufzeichnung zu führen.