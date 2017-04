Start für neuen Brettspiel-Hit

26.04.2017, 12:41 Uhr

Linz Start-up rudy games startet Crowdfunding-Kampagne für neues "combinded game".

LINZ (red). Die Kombination aus klassischen Brettspielelementen mit der Technik moderner Smartphones – darauf hat sich das Linzer Start-up rudy games spezialisiert. Mit "Interaction" bringen die drei Jugendfreunde Gertrude Kurzmann, Reinhard Kern und Manfred Lamplmair ein neues Partyspiel für die ganze Familie auf den Markt. Dabei treten bis zu neun Spieler in den fünf Kategorien Wissen, Kreativität, Action, Social und Games gegeneinander an. Egal ob Intelligenzbestie oder Sportskanone, egal ob alt oder jung, bei "Interaction" sind alle Sinne und Talente gefragt. Die Spielaufgaben werden mithilfe smarter Programmierung automatisch an den Spielort, die Interessen und das Alter der Spieler angepasst. Reinhard Kern: "Spielinhalte und Aufgaben werden direkt aus dem sozialen Umfeld der Spieler generiert. Das sorgt für eine einzigartige Spieldynamik und garantiert, dass das Spiel nie langweilig wird." Das Team von rudy games hat kürzlich eine Crowdfunding-Kampagne auf der Plattform Kickstarter gestartet. Offizieller Verkaufsstart ist Herbst 2017.

Bis 19.Mai haben Spielefans die Möglichkeit, sich an der Finanzierung des Projekts zu beteiligen und eines der interaktiven Brettspiele zu ergattern. rudy games hat viele tolle Unterstützerpakte geschnürt. Hier gehts zur Crowdfunding-Kampagne