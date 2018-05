Insekten: keine Chance für die kleinen Plagegeister

07.05.2018, 00:00 Uhr

Der Griff zum Gelsenstecker ist die rascheste Lösung, aber die Wirkstoffe sind nichtunumstritten. Eine nachhaltige Lösung heißt, Insekten gar nicht erst in die Wohnräume zu lassen. Spannrahmen sind für Fenster eine effiziente und preiswerte Lösung. Dank einergroßen Auswahl an Modellen gibt es für jedes Fenster den perfekten Insektenschutz. Flexibler sind mückendichte Insektenschutz-Rollos, die nach Bedarf abgerollt werden können. Für Balkon- und Terrassentüren bieten sich drei unterschiedliche Systeme an: Drehrahmen, Schiebeanlagen und Pendel- oder Drehtüren, die selbstständig schließen.