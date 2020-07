Donnerstag, 30. Juli – 20.00

“Beethoven 2020“

Benjamin Schmid, Violine und Leitung

Benedict Mitterbauer, Viola

Florian Simma, Cello

Dario Zingales, Klarinette

Johannes Hinterholzer, Horn

Phillip Tutzer, Fagott

Roberto di Ronza, Kontrabass

______________________________

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)

Partita Nr. 2 d-Moll für Violine solo, BWV 1004

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)

Septett Es-Dur, op. 20

______________________________

Noble Eleganz und hinreissende Spitzentöne gehören zu Benjamin Schmids Stil. Er weicht keiner Gelegenheit aus, seinen Ton sahnig aufblühen zu lassen und das Virtuosenwerk in eine kraftvolle Klangrede zu verwandeln.“ (Die Welt, Hamburg)

Der Salzburger Stargeiger Benjamin Schmid gewann u.a. 1992 den Carl-Flesch Wettbewerb in London, wo er auch den Mozart-, Beethoven- und Publikumspreis errang.

Seither gastiert er auf den wichtigsten Bühnen der Welt mit namhaften Orchestern wie den Wiener Philharmonikern, Philharmonia Orchestra London, Petersburger Philharmoniker, Concertgebouw Orchester Amsterdam oder dem Tonhalle Orchester Zürich. Seine solistische Qualität, die außerordentliche Bandbreite seines Repertoires – neben allen gängigen Werken spielt er etwa auch die Violinkonzerte von Wolf Ferrari, Gulda, Korngold, Elgar, Weill, Dutilleux oder Weinberg – und insbesondere auch seine improvisatorischen Fähigkeiten im Jazz machen ihn zu einem Geiger mit unvergleichlichem Profil.

Benjamin Schmids über 50 CDs wurden zum Teil mehrmals mit dem Deutschen Schallplattenpreis (als einziger Geiger in den Kategorien Klassik und Jazz), Echo Klassik Preis, Grammophone Editor’s Choice oder der Strad Selection ausgezeichnet. Er unterrichtet als Professor am Mozarteum in Salzburg und gibt Meisterklassen an der Hochschule Bern und in weltweiten Masterclasses.

Auf der „ex Viotti 1718“- Stradivarius Violine interpretiert Benjamin Schmid in St. Leonhard die berühmte d-Moll Partita von Johann Sebastian Bach und leitet anschliessend das Septett in Es-Dur von Ludwig van Beethoven.

_____________________________________________________________

Kartenvorverkauf

LKV - die künstlerei

Tel.: 06474 26805 | E-Mail info@lungaukultur.at

Tourismusverband Tourismus Lungau

Tel.: 06474 2145 | info@tourismuslungau.at

Buchhandlung Pfeifenberger

Tel.: 06474 2900 | E-Mail: info@pfeifenberger.at

online tickets unter:

https://www.viabirds.com/collections/musiksommer-st-leonhard

www.musiksommerstleonhard.com

www.facebook.com/musiksommerstleonhard

Aufgrund der aktuellen Verordnungen steht nur ein begrenztes Kartenkontingent zur Verfügung.

Sichern Sie sich rechtzeitig Ihre Tickets!

Für den Konzertbesuch gelten die aktuellen Hygienemaßnahmen. Hygienevorkehrungen vor Ort sind gewährleistet.

Die Sitzplätze werden zugewiesen.