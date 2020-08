Am Erlebnisberg Grosseck-Speiereck und seinen Almen kann man sich zu Fuß frei bewegen, im freien Gelände ist der Mindestabstand gesichert.

Sichere Kabinen

In den Kabinenbahnen in Mauterndorf und St. Michael ist vorgesorgt, durch

• Einstieg mit Abstandsregelung

• Fahren in der Kabine einzeln oder im Freundes-Familien-Haushaltsverband

• Tägliches Desinfizieren der Kabinen

• und es sind ausreichend Kabinen vorhanden, keine Reservierung notwendig.

Bewegungspark

Auf der Bergstation Grosseck (Mauterndorf) wartet ein neuer Bewegungspark (Balancierkurs)auf die Gäste; auch eine Boulderwand und laufende Erweiterung des Angebotes werden geboten.

Radfahren am Berg

Für das Radfahr-Vergnügen am Grosseck-Speiereck sorgen drei offizielle Radwege mit drei individuellen Einstiegen und Abfahrten:

• Trogalmrunde 05 von 1. Mauterndorf oder 2. Begöriach aus,

• Hollerbergrunde 02 von 3. St. Michael aus mit Einbindung in die Trogalmrunde und

• Zwei extra Varianten der Runden am Berg zum Grosseck und zur Bergstation der Kabinenbahn St. Michael.

