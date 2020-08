Blechbläsermusik vom Feinsten mit Art of Brass Vienna beim Musiksommer St. Leonhard am Donnerstag, 6. August um 20.00 in der Wallfahrtskirche.

Solobläser führender Wiener Orchester haben sich zusammengefunden und interpretieren ausgewählte Literatur aus verschiedenen Epochen.

Lorenz Raab (Volksoper Wien), Heinrich Bruckner (Wiener Symphoniker) – Trompeten

Andrej Kasijan (Vereinigten Bühnen Wien) – Horn

Erich Kojeder – Posaune, Euphonium

Christoph Gigler (Wiener Philharmoniker) – Tuba

„Art Of Brass Vienna“ begeistert durch klangliche Brillanz und musikalische Vielseitigkeit. Mittelalterliche Gesänge wandeln sich in gregorianisches Gebläse, zwischen Literatur aus Barock, Klassik und Romantik fügt sich die Musik der vergangenen 100 Jahre aus Avantgarde und Jazz harmonisch ein.