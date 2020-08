Die Rinderbremse ist ein Insekt mit unterschiedlichen Interessen. Während die Männchen sich an Nektar laben, fliegt das Weibchen fast lautlos zu den Opfern wie Weidevieh, also Rinder und auch Pferde. Dem nicht genug, sind auch Menschen zuweilen nicht vor einem schmerzhaften Biss gefeit. Das Insekt belegt die Bissstelle mit einem gerinnungshemmenden Speichel. So fließt das Blut noch eine Weile nach. Also bitte unbedeckte Körperteile im Freien öfters kontrollieren.

Die Körperlänge des Insekts erreicht eine Länge von bis zu 25 mm und ist im Zeitraum von Mai bis einschließlich September zu finden. Die Bilder zeigen ein weibliches Insekt.