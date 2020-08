Laut einer Meldung des Landes Salzburg gibt es erstmals einen Toten im Zusammenhang mit Corona im Lungau.

LUNGAU. Die Behörden melden einen Todesfall (männlich) in Zusammenhang mit Covid-19 aus dem Lungau, ohne auf nähere Details einzugehen. Die Zahl der Todesfälle erhöht sich laut der Aussendung damit im gesamten Bundesland Salzburg auf 39 (Pongau: 16, Tennengau: 1, Lungau: 1, Stadt Salzburg: 1, Flachgau: 11, Pinzgau: 9). Die Zahl der genesenen Personen beträgt insgesamt 1.326.

Im Lungau ging die Anzahl der aktiven Infektionen vom Stand 7 am 9. August auf nur mehr zwei am 11. August zurück.

>> Alle Corona-Berichte aus dem Lungau findest du >>HIER<<

>> Mehr News aus dem Lungau findest du >>HIER<<