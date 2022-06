Am vergangen Wochenende trafen sich zum 50 jährigen Freundschaftsfest die Bürgermusik Tamsweg, das Bürgerliche Schützenkorps der Marktgeminde und des TVB Tamsweg sowie die Gäste aus Wewer-Paderborn, die St. Johannes und St. Hubertus Schützen Bruderschaft. Vom Freitag beginnend bis einschließlich Sonntag gab es aus diesem Anlass ein volles Programm.

Bereits am Freitag gab es am Tamsweger Marktplatz den "Großen Österreichischen Zapfenstreich", vorgeführt von der Bürgermusik Tamsweg, anschließend einen Festakt in der Großsporthalle.

Am Samstag Abend konzertierten die Musikkapelle und der Spielmannszug Wewer, sowie die Bürgermusik Tamsweg am Marktplatz.

Am Sonntag gab es dann einen Festzug mit über 20 Vereinen und Abordnungen, sowie 10 Musikkapellen, mit über 900 Aktiven Teilnehmern. Nach einer Feldmesse, Festakt mit Samsontanz von drei anwesenden Samsons, anschließender Defilierung ging es zum Mittagessen in die dafür vorgesehenen Gasthöfe. Bereits ab 1330 Uhr gab es dann am Marktplatz ein großes Konzert von den teilnehmenden Musikkapellen.

Als Dank für seine besonderen Leistungen für das Schützenkorps Tamsweg wurde dem Kommandanten Obristleutnant Albert Planitzer der Wappenbrief der Gemeinde Tamsweg verliehen.