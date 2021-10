Nach 3-jähriger Ausbildung schlossen am 9. Oktober 2021 fünf Absolventen den Lehrgang für Blasorchesterleitung von Musikum und Salzburger Blasmusikverband in Form eines erstmalig abgehaltenen öffentlichen Abschlusskonzertes im Orchesterhaus des Mozarteumorchesters Salzburg ab.

Von den Dozenten Andreas Wimmer und Roman Gruber wurde in 6 Semestern umfangreiches Basiswissen für die Kapellmeistertätigkeit vermittelt, welches von den Lehrgangsteilnehmern mit großem Interesse aufgenommen wurde. So war es auch möglich, dass alle die Ausbildung mit sehr gutem Erfolg abgeschlossen haben.

Die Musikkapelle Anif studierte mit den Absolventen in nur fünf Wochen ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Konzertprogramm ein, welches vor zahlreich anwesendem Publikum aus allen Teilen des Bundeslandes zum Besten gegeben wurde. Es war nach über zweieinhalb Jahren das erste große Konzert für die Musikkapelle Anif – dementsprechend groß waren die Begeisterung und die Musizierfreude.

Den frisch gebackenen „Jungdirigenten“ gilt es herzlich zu gratulieren und für die bevorstehenden Aufgaben viel Freude und Ausdauer zu wünschen!

Die Absolventen:

• Laura Lebesmühlbacher Musikkapelle Anthering

• Felix Armstorfer Trachtenmusikkapelle Michaelbeuern

• Stefan Baumgartner Trachtenmusikkapelle Michaelbeuern

• Maximilian König Bürgermusik Mauterndorf

• Erwin Olszewski Trachtenmusikkapelle Henndorf