„Griaß Gott, liabe Leit, hiaz sem ma wida do und sogn enk de heilige Weihnachtszeit o!“

Unter diesem Motto machten sich die Anglöckler der Landjugend St. Michael am letzten Adventwochenende auf zum Herbergssingen.

Die Anglöckler zogen von Haus zu Haus und verzauberten die Menschen mit Adventliedern und Segenswünschen. Auch am Adventmarkt in St. Michael wurden die Besucher von den Anglöcklern auf das bevorstehende Weihnachtsfest eingestimmt.

Die gesammelten Spenden kommen dem Sozialfond der Landjugend Salzburg sowie diversen Unterstützungen vor Ort zu Gute.