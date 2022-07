Selten auf einer Live-Bühne zu sehen, aber unermüdlich am Proben und Songs einstudierten: "The Moonlight Shadows", die sich dem musikalischem Charme der 1950er, -60er und 70er verschrieben haben.

TAMSWEG. Gegründet wurde die Band im Jahr 1992 von Orgelbaumeister Peter Maria Kraus aus Wölting bei Tamsweg, um die Musik "seiner Jugendzeit", wie der Bandleader erzählt, also vor allem aus den 1960ern sowie den frühen 70ern, wieder zu beleben und zu spielen. Aber auch einzelne Titel der 50er haben die "The Moonlight Shadows" – zu Deutsch: die Mondlicht-Schatten – einstudiert. "So etwa einige Titel der legendären Shadows, Creedence Clearwater Revival, Freddy Quinn, Rocco Granata, Bill Haley, Bob Dylan, Peter Paul and Mary und viele Western Songs", nennt Peter Maria Kraus ein paar Beispiele von namhaften Musikerinnen und Musikern, die sein Ensemble covert, nachspielt.

The Moonlight Shadows: Rupert Pritz, Chrissy Gell, Peter Alexander Wieland, Katharina Schitter, Herbert Rabitsch und Peter Maria Kraus.

Die Besonderheit bei den Moonlight-Shadows besteht unter anderem darin, dass auch Instrumente, Verstärker und Technik dieser Zeit – 50er, 60er, 70er – verwendet werden. Darauf legt der Bandleader großen Wert. "Bewusst wird auf digitale Hilfsmittel wie Synthesizer oder Funkmikrophone verzichtet", ergänzt Peter Maria Kraus, "zum Teil werden sogar Röhrenverstärker oder, wenn diese nicht aufzutreiben waren, frühe Solid-State - Verstärker eingesetzt. Unsere älteste Gitarre stammt von 1957, die jüngste von 1975, die Hammondorgel von 1962 aus Fatty Georges Saloon", erzählt er mit einem Mondlicht-Leuchten in den Augen.

"The Moonlight Shadows" aus Salzburgs Lungau.

Die Besetzung von "The Moonlight Shadows" besteht aus vier Musikern, die betreffend ihre Brotberufen allesamt bereits im Ruhestand sind: Rupert Pritz an der Sologitarre und Orgel, Peter Alexander "Xander" Wieland an der Rhythmusgitarre, Bandleader Peter Maria Kraus an der Bassgitarre – neben der Ensemble-Leitung ist er auch für die Tontechnik zuständig – und Herbert Rabitsch am Schlagzeug. Diese vier Herren waren die einstigen Gründungsmitglieder.

Seit ein paar Monaten dabei: Katharina Schitter und Christina "Chrissy" Gell.

Mittlerweile, vor wenigen Monaten, haben sich zwei junge Damen mit nicht zuletzt "wundervollen" Stimmen als Sängerinnen und zusätzliche Musikerinnen hinzugesellt: Katharina Schitter am Saxophon, Keyboard und an den Percussions sowie Christina "Chrissy" Gell an der Querflöte, Gitarre, am Keyboard und an den Percussions. Alle Mitglieder der Band sind auch vokal aktiv; es singt, wessen Stimmlage am besten den Geist des jeweiligen Liedes trifft. "Bei Instrumentierung und Arrangement soll das Original bewusst nicht exakt nachgespielt werden", weist Peter Maria Kraus hin, "sondern wir wollen so spielen, wie die lokalen Bands in den 1960ern die Titel auf ihre Weise und Besetzung interpretierten."

"The Moonlight Shadows" aus Salzburgs Lungau.

Konzert-Termine im Lungau:

Wie schon eingangs erwähnt: Selten auf einer Live-Bühne zu sehen, aber unermüdlich am Proben und Songs einstudierten: Wer die "The Moonlight Shadows" aber im Lungau in Bälde live erleben möchte, hat am Sonntag, 10. Juli 2022, ab 14 Uhr, am Dorfplatz Wölting, die Möglichkeit dazu. Dort wird die Band im Rahmen des Frühschoppens der Dorfmusik Wölting, die um 11 Uhr ihr Konzert beginnt, ihr Programm präsentieren.

Nur fünf Tage später, am Freitag, 15. Juli 2022, um 20 Uhr, treten "The Moonlight Shadows" abermals auf: in der Gaststätte "Jacklbauer" in Mauterndorf, Fanningberg.

