Murtallauf 2022 – hier haben wir eine Bildergalerie von der Eröffnungsfeier mit den Tamsweger Schützen und der örtlichen Blasmusikkapelle für dich zum Ansehen!

TAMSWEG. Der zehnte Murtallauf im Lungau fand am Samstag, 2. Juli, statt. Die Eröffnung zelebrierte der Verein Lungauer Murtallauf gemeinsam mit dem Bürgerlichen Schützenkorps Tamsweg sowie der Bürgermusik Tamsweg. Anwesend waren unter anderem Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl, Landtagsabgeordneter Wolfgang Pfeifenberger und auch die Bürgermeister Georg Gappmayer (Tamsweg) und Peter Sagmeister (Unternberg) sowie der Nationalratsabgeordnete Franz Eßl, der sich in die Reihen der Schützen reihte. Gleich nach der Eröffnung samt Ehrensalut starteten ab 15:30 Uhr die Kinderläufe, dann die Hauptläufe mit Start um 17:30 Uhr in den Orten St. Michael, St. Margarethen, Unternberg sowie in Mörtelsdorf; schließlich folgten die 3er-Team Challenge, Siegerehrung und Ausklang am Marktplatz.

