Sie sind zum Teil bekannt, aus unserer Sicht 2021 jedenfalls recht interessant: Lungaus Gesichter des Jahres.

LUNGAU. Nach zwei Wochen wird die verschwundene Katze "Gini" aus Mauterndorf gefunden. Ihr Herrchen Christoph Steffner-Wallner ist überglücklich. Am Ende hatte er auch einen Finderlohn in der Höhe von 200 Euro ausgerufen und sich außerdem an uns gewandt. Über unsere RegionalMedien-Primärkanäle – Wochenzeitung und online auf MeinBezirk.at – haben wir das Ganze publik gemacht. Und prompt meldeten sich Leserinnen und Leser bei Steffner-Wallner mit Hinweisen. „Ich habe im Laufe der Tage einige Anrufe bekommen“, erzählt uns Christoph Steffner-Wallner, der die Suche eigentlich schon aufgegeben hatte. Christoph Steffner Wallner und seine Gini – zwei tierisch glückliche Gesichter des Frühjahrs 2021, aus Mauterndorf. Auf dieser Seite haben wir noch weitere Gesichter des Jahres 2021 für Sie zusammengetragen. Es ist dies freilich nur eine Auswahl, die aber unterschiedliche Teile des Lebens betrifft: Politik, Volkskultur, Spiritualität, Wirtschaft et cetera: die Gesellschaft.

Er hat den Universitätslehrgang für Blasorchesterleitung am Mozarteum absolviert und ist seit 18 Jahren Kapellmeister der Bürgermusik Mauterndorf. Das will er auch bleiben. Neu hinzu kommen für ihn die Aufgaben als designierter Bezirkskapellmeister: Günther Binggl.

Waltraud Grall von der ÖVP wurde zur neuen Bürgermeisterin der Gemeinde Göriach gewählt. Die 47-Jährige ist die erste Frau, die an der kommunalpolitischen Spitze in einer der insgesamt 15 Lungauer Gemeinden steht; und sie ist die neunte Ortschefin im Bundesland Salzburg.

Roland Frühauf ist der neue Pfarrer in Tamsweg; mittlerweile ist der Geistliche, der zuvor im Tiroler Teil der Erzdiözese tätig war, auch Dechant. Er folgte auf Markus Danner, der nun im Tennengau wirkt. Neben Tamsweg zählen noch Lessach und Seetal zu Frühaufs Seelsorgebereich. Im Bild, vor der Sakristei, v. li.: Praktikant Andreas Holzner, Pastoral-Assistentin Andrea Pertl, Pfarrprovisor Roland Frühauf, Pastoral-Assistentin Angelika Schober.

Das "Kauf Regional"–Volksbegehren schafft die 100.000er-Hürde und muss im Nationalrat behandelt werden. Initiiert hatte es ein Mann aus Tamsweg: Eduard "Ed" Egger, der seit einigen Monaten übrigens auch der geschäftsführende Obmann der FPÖ im Lungau ist.

Eduard Fuchsberger wird zum Landes-Obmann-Stellvertreter der Salzburger Heimatvereine bestellt. Neun Jahre, bis 2019, war der Tamsweger der Gauobmann der Lungauer Volkskultur. 2020 bekam Fuchsberger dann die Ehrenobmannschaft der Lungauer Volkskultur verliehen.

Silvia Gautsch aus Tamsweg wird zur Obfrau des Lungauer Frauennetzwerkes gewählt. "Uns Frauen verbindet der Wunsch nach optimierten Lebens- und Arbeitsbedingungen. Wichtig ist für mich, dass wir unseren Kindern auch in der Zukunft die Lebensqualität und damit ihre Zukunft erhalten."

Christoph Steffner-Wallner aus Mauterndorf mit seiner Gini, die zwei Wochen nach ihrem Verschwinden wieder aufgetaucht ist.

