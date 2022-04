Sandra Aigner: "Schon mein Opa spielte bei der TMK Muhr Schlagzeug"

Sandra Aigner von der Trachtenmusikkapelle Muhr ist Musikantin von Kopf bis Fuß. "Schon mein Opa spielte Schlagzeug", sagt sie. Wir stellen die 19-Jährige, die seit kurzem die neue Medienreferentin der Blasmusik im Lungau ist, hier vor.

MUHR. Als Trommelwagerlzieherin hat sie als damals Neunjährige bei der Trachtenmusikkapelle (TMK) Muhr angefangen. Dem Ensemble ist sie treu geblieben, das Wagerl zieht jetzt aber wer anderes. Sie selber spielt mittlerweile seit zehn Jahren Saxophon; und seit wenigen Wochen ist sie zudem auch noch die Medienreferentin des Blasmusikverbandes im Lungau: die Rede ist von Sandra Aigner. Die 19-jährige Muhrerin steht kurz vor der Reifeprüfung, sie hat nämlich die Lehre mit Matura zur Bürokauffrau gemacht. Sandra Aigner arbeitet bei der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) in Tamsweg. Heute ist sie sehr zufrieden mit ihrem Beruf, als Kind wollte sie aber ganz etwas anderes werden. "Lehrerin oder Friseurin stand ganz oben auf der Liste", erzählt sie uns. "Aber Lehrerin über den zweiten Bildungsweg – oder vielleicht etwas komplett anderes, zum Beispiel im Dienstleistungsbereich des Gesundheitswesens, könnte ich mir durchaus irgendwann noch vorstellen", ergänzt sie, "ich bin ja noch jung."

Sandra hat ein "Untalent"

Sandra Aigner sagt von sich selber, nicht kreativ zu sein; dies sei ein "Untalent" von ihr, vor allem im bildnerischen Bereich. Ihre Zeichenlehrerin habe immer gesagt, "Sandra, du hast dich bemüht". Künstlerisch, vor allem im volkskulturellen Bereich, ist Sandra Aigner aber allemal: Sie hat Gitarre gelernt – in der Schulband rockte sie Beatles- oder auch AC/DC-Songs –, ist neben der Blasmusik auch noch im Chorwesen aktiv – im Singkreis Muhr, einem gemischten Chor, wo Sandra die Alt-Stimme singt. "Tenor wäre mir aber lieber", schmunzelt sie.

Als Trommelwagerlzieherin hat Sandra Aigner bei der Trachtenmusikkapelle Muhr angefangen, heute ist sie Blasmusik-Bezirksmedienreferentin. Hier macht sie gerade ein Selfie.

Ihre Verbindung zu Zederhaus



Neben der TMK Muhr hat es Sandra besonders die TMK Zederhaus angetan, "weil Mama aus Zederhaus ist und auch viele Freundinnen und eine Cousine da mitspielen", erklärt Sandra und freut sich auch darüber, dass die Muhrer und die Zederhauser Musikantinnen und Musikanten regelmäßig etwas gemeinsam unternehmen, wie eine Bergmesse feiern, oder Eisstockschießen. Aber es gibt auch Unterschiede zwischen Zederhaus und Muhr, wie wir im Gespräch mit Sandra mitbekommen: so etwa hat die Muhrer Oma im Wohnzimmer einen "Diwan" stehen, während die Zederhauser Oma auf einer "Couch" sitzt.

Kommt aus Musikanten-Familie

Dass Sandra Aigner so musikalisch ist, kommt nicht von ungefähr. Das liegt ihrer Familie im Blut. Schon ihr Opa war Schlagzeuger bei der TMK Muhr. Und ihr Papa, Alois Aigner, ist Ehrenmusikant der TMK Muhr und mittlerweile schon 35 Jahre lang dabei. Alle seine Töchter – also Sandra und ihre zwei Schwestern – sind heute bei der Kapelle aktiv, vier Aigners in den Reihen der TMK Muhr also. Auch der Freund von Sandra Aigner ist übrigens bei der Blasmusikkapelle – kein Unbekannter: es ist der Kapellmeister, Michael Aigner. Die Nachnamen-Gleichheit ist nur ein Zufall. Und auch Sandras Mama ist eine Vollblut-Musikerin: sie ist die Chorleiterin des örtlichen Singkreises in Muhr.

Sandra Aigner: "Schon mein Opa spielte bei der TMK Muhr Schlagzeug"

Langfristige und nahe Ziele

Sandra ist – wir haben es schon erwähnt – 19 Jahre jung und hat ihr Leben noch vor sich. Ein langfristiges Ziel von ihr ist es, einmal eine Familie zu gründen, und einfach "das Leben leben". Aber sie hat auch Kurzfristiges vor Augen: Matura machen und den Stabführerinnen-Kurs, den sie gerade dabei ist in St. Johann zu machen, erfolgreich zu absolvieren.

Das macht Sandra gerne

Zu Sandra Aigners Hobbies zählt das Wandern, das in die Naturgehen, das Relaxen, das Thermen und Saunieren und das gelegentliche Weintrinken. Omnipräsent bei ihr bleibt aber die Trachtenmusikkapelle. "Das Beste bei der 'Musi' sind die Pizza-Sessions nach den Proben", strahlt sie, "das haben wir heuer wieder aktiviert; und dabei genießen wir gerne auch mal unsere Kreation des Tiramisu-Spritzer."

