Ich hab das Gefühl mitten im 3. Weltkrieg zu sein. Ich und die gesamte Familie durften sich nicht von einem geliebten Menschen verabschieden. Stattdessen musste er Alleine auf der Intensivstation in Tamsweg sterben, umgeben von sicher bemühten KrankenpflegerInnen, dennoch aber Menschen die ihm fremd waren. Da war mir absolut klar, hier stimmt was nicht. Ich fühl mich derzeit nicht gesund und nicht krank. Es fühlt sich an, als würde mein System auf Notstrom laufen. Die Bandscheiben, der verletzte Meniskus, das chronische Blasenleiden, alles reißt sich z´sam. G´sünder denn je? Nein, leider. Ich funktioniere „nur“ besser denn je. Ich überlebe. Die bestehenden Leiden treten in den Hintergrund, der Körper mobilisiert alle Reserven, denn die Angst davor ins Krankenhaus zu fahren, um den Meniskus anzusehen ist größer als das tatsächliche Leiden. Wobei die Angst einem Polizisten rechtfertigen zu müssen, ob die Fahrt zum Krankenhaus eine wirklich Notwendige ist, auch noch mitschwingt.

ÖsterreicherInnen haben laut Kleine Zeitung 40 Prozent weniger Herzinfarkte als normalerweise. Naja, da scheinen wohl einige Angst zu haben und auf „Notstrom“ zu laufen, sowie ich. Oder sind wir wirklich entspannter weil wir weniger arbeiten? Aus pathologischer Sicht unerklärbar für Mediziner. Mit meinem Hausverstand leicht zu beantworten. Wir sind im Krieg. Hier hat niemand „Raum“ für einen Herzinfarkt. Nicht mal in Ruhe und Würde zu sterben ist erlaubt! Wir mobilisieren alle Reserven. Das kann ich in meinem gesamten Umfeld beobachten. Und als Montessori Pädagogin ist das Beobachten meine absolute Stärke. Wir haben nicht wirklich weniger Herzinfarkte. Wir haben mehr Menschen denn je, die in Angst und Schrecken versetzt ihre letzten Kräfte mobilisieren. Ich befürchte leider nur, dass nach Entspannung der Situation, die ausbleibenden 40 Prozent HerzinfarktpatientInnen die Statistik wieder ausgleichen? Jedenfalls werden sie dann sicher auch AN und/oder MIT, ist ja offensichtlich egal, Coronaviren gestorben sein. Zwecksarkasmus ist in diesem Fall meine Überlebensstrategie.

„Koste es, was es wolle!“, so die Worte unseres Kanzlers beim Ministerrat vom 18.3. Mein Hausverstand sagt mir, dass die Art und Weise, wie wir als Land mit der Krise umgehen und die Entscheidung zum extrem massiven Lock Down letztendlich weit mehr Opfer kosten werde, als Coronaviren alleine, es je geschafft hätten. Die echten „Opferzahlen“ (nach Ende der weltweiten Krise) vor allem im Vergleich zu anderen Ländern (mit normalen Lock Down Maßnahmen) werden wir irgendwann in der Hand halten. Ich erwarte diesen Tag mit Neugier.

Schwarz oder Weiß? Es ist einfach nur eine andere Sichtweise, nicht mehr und nicht weniger. In Tagen wie diesen sind freie Meinungsäußerungen und Kritik seitens der Regierung unerwünscht. Sogar das Demonstrieren wollte man uns verbieten. Auch ein Fakt: Im Web wird gelöscht. Sämtliche freie Journalisten, Ärzte, Universitätsprofessoren darunter auch ausgewiesene Experten Virologen, Epidemiologen mit anderen Meinungen werden nicht gehört und allesamt in die Schublade „schwarz“ geworfen. Es gibt nur mehr Schwarz oder Weiß, wie im Krieg. Zwei Fronten. Wer sich nicht auf die Seite der Regierung stellt, ist schwarz, genau genommen ein schwarzes Schaf, ein(e) VerschwörungstheoretikerIn, ein(e) LandesverräterIn. Mir fehlen die Worte. Wo bitte ist unsere Demokratie geblieben?

Für mich persönlich ist die Wahrheit nicht schwarz und nicht weiß. Sie ist bunt, sie hat viele Gesichter, viele Facetten, sie ist lebendig, wir finden sie in der Natur, sie ist in uns, wenn wir Lachen und wenn wir weinen. Wenn wir sind, wer wir wirklich sind. OHNE MASKEN! Wir sind Menschen, wir sind Individuen und jeder hat ein Recht auf seine Wahrheit.

Gebt uns die Menschenrechte zurück. Es dürfen keine politischen Entscheidungen unsere Grundrechte entziehen!

Zum Schluß möchte ich festhalten, dass ich niemals wirklich Angst vor Coronaviren oder einer möglichen Covid19 Erkrankung hatte. Ich bekam Angst weil die Regierung sich entsprechend verhält und jetzt habe ich Angst davor in einem Land (über-)leben zu müssen, wo Angst als Macht- und Manipulationswerkzeuge bestimmend sind und Grundrechte von einem Tag auf den anderen entzogen wurden.