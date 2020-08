Familie Christa und Ludwig Plättner aus Deutschland/Schwalbach blicken auf 40 Urlaubsaufenthalte in St. Michael zurück. Vor genau 50 Jahren waren sie das erste Mal im Salzburger Lungau in St. Michael.

Aus diesem Anlass bedankte sich der Tourismusverband Salzburger Lungau Katschberg auf das Herzlichste für die jahrelange Urlaubstreue und sprach der Gastgeberfamilie Bayr Vroni & Franz in Stranach ein großes Dankeschön für die liebevolle Betreuung aus.

Bild von rechts:

GF TVB-Salzburger Lungau Katschberg Bernd Siorpaes, Bayr Peter, Familie Plättner mit Enkelsöhnen, Gastgeberfamilie Bayr.