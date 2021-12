Die Vereinigten-Festtage 2022 sollen nicht wie üblich im Jänner, sondern, wegen der durch die Corona-Pandemie verursachten eingeschränkten Rahmenbedingungen, erst in der Zeit zwischen dem 25. Mai bis 29. Mai stattfinden.

TAMSWEG. Das Andingen der Vereinigten zu Tamsweg wäre im 285. Jahr der Zeitrechnung der ältesten Bruderschaft Österreichs, am 1. Jänner 2022, nur mit großen Einschränkungen, wie Maskenpflicht während der gesamten Dauer, Registrierung, 2G, fix zugewiesene Sitzplätze und einer Bürgermusik mit nur 25 Personen, möglich. Darauf wies Kommissär Walter Salmer hin. Auch die Abhaltung der Festwoche könnte nicht wie geplant stattfinden. "Wir haben uns daher entschlossen früh genug einen Ausweichtermin zu finden", teilte der Kommissär mit.

Andingen am 25. Mai 2022

Anvisiert wird der Monat Mai. Geplant ist aus derzeitiger Perspektive das Andingen am 25. Mai abzuhalten; am 26. Mai soll dann die Bärenvesper stattfinden, am 27. Mai der Kirchgang und Hohe Festtag; am 28. Mai der Maskera und am 29. Mai soll dann der Ausklang der Junggesellen mit "Gestrigen Tag suchen" sowie "Geldbeutel waschen" zelebriert werden. "Der Termin wurde so gewählt, da Donnerstag Feiertag und somit der Freitag ein Fenstertag ist", erklärt Kommissär Walter Salmer. "Damit möchten wir möglichst vielen, auch berufstätigen, Vereinigten die Möglichkeit geben an den Festtagen teilzunehmen."

Vereinigte werden noch im Detail verständigt



Wenn dann die genauen gesetzlichen Bestimmungen für diesen Zeitraum bekannt sind, werde jeder Vereinigte per Brief verständigt und eingeladen, so Salmer. Die Jubilare des Jahres 2022 – sprich Eintritt 1972 – will der Kommissär im Laufe des Mai, nach vorhergehender Terminvereinbarung, persönlich einladen. "Es lebe der Vereinigte zu Tamsweg", schließt der Vater Kommissär, Walter Salmer, seine Ausführungen.

