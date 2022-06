Feuerwehreinsatz am Aineck in St. Margarethen, wo eine Jagdhütte brannte.

ST. MARGARETHEN. Neben den Unwetter-Einsätzen aufgrund starker Niederschläge am Dienstagabend und auch am Mittwochvormittag sowie dann abermals am Nachmittag waren die Blaulichtorganisationen im Bezirk Tamsweg – allen voran jene der Freiwilligen Feuerwehr – auch mit einer Brandbekämpfung beschäftigt. Am Aineck bei St. Margarethen im Lungau brannte am Vormittag des 29. Juni nämlich eine Almhütte.

Almhüttenbrand am Aineck.

Wie die Polizei Salzburg informierte, stand auf einer Seehöhe von 1.843 Meter eine Jagdhütte in Vollbrand. Durch die Freiwillige Feuerwehr Sankt Margarethen im Lungau habe der Brand gelöscht und ein Übergreifen des Feuers auf das benachbarte Stallgebäude verhindert werden können. Verletzte habe es keine gegeben.

Details zur Brandursache, das Ausmaß des Schadens und zu den genaueren Umständen waren uns zunächst noch nicht bekannt.

