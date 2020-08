Anna Kapelle

Hinter der Talstation Grosseck Speiereck in Mauterndorf das Auto stehen lassen und ca. eine 1/2 Stunde in Richtung Tweng gehen. Mit einer Aussicht auf das Große und Kleiner Gurpitscheck und ein paar Bergen in Mauterndorf, Tweng und Obertauern, einfach mal abschalten und die herrliche Natur genießen. Der Weg geht immer gerade aus mit ein paar mal einer kleinen Steigung. Am Wegrand findet wenn man Glück hat Eierschwammerl und Heidelbeeren. Nach einem kurzen Stück zu fuß durch die Natur, findet man am rechten Wegrand eine kleine Kapelle. Die Annenruh.