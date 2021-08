Die Freiwillige Feuerwehr Tamsweg wurde zu einer Fahrzeugbergung am Leonhardsberg gerufen.



TAMSWEG. Am späten Donnerstagabend, kurz vor 22 Uhr, wurde die Freiwillige Feuerwehr (FF) Tamsweg zu einer Fahrzeugbergung am Leonhardsberg in Tamsweg alarmiert. Aus zunächst unbekannter Ursache kam ein Personenkraftwagen auf der Zufahrtsstraße zur St. Leonhardskirche von der Straße ab und blieb in der steilen Straßenböschung hängen. Das berichtete uns die FF Tamsweg, die mit sieben Mann und zwei Fahrzeugen im Einsatz stand. Die Feuerwehrkräfte sicherten das verunglückte Fahrzeug gegen ein weiteres Abrutschen; anschließend hoben sie das Auto mit dem Kran und dem Hebe-Kreuz zurück auf die Straße und übergaben es dem Besitzer.

Bei der Fahrzeugbergung am Leonhardsberg bei Tamsweg.

Foto: Freiwillige Feuerwehr Tamsweg

Zum Hebe-Kreuz gaben uns die Florianijünger folgende ergänzende Information: "Dies ermöglicht uns eine behutsame und vor allem sorgfältige Bergung". Der Einsatz am Leonhardsberg dauerte etwa eine Stunde. Verletzte gab es laut der Feuerwehr keine. Am Auto sei – soweit es die Feuerwehr vor Ort zunächst einschätzen konnten – durch die Schräglage in der Böschung ein leichter Schaden an der hintern Stoßstange entstanden; Flurschaden dürfte keiner entstanden sein. Außerdem vor Ort und im Einsatz waren Beamte der Polizei.

