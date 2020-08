Zu einem Brand kam es am Sonntag, dem zweiten August 2020, in einer Lagerhalle in St. Andrä im Lungau.

ST. ANDRÄ IM LUNGAU. Am 2. August 2020, gegen 18.20 Uhr, geriet ein in einer Lagerhalle ein abgestellter elektrisch betriebener Gabelstapler, vermutlich auf Grund eines elektrischen Defekts an den Batterien in Brand. Das meldet die Polizei in einer Presseaussendung.

Starke Rauchentwicklung bemerkt

Durch den Brand sei in der Halle eine starke Rauchentwicklung entstanden, welche durch einen vorbeifahrenden Pkw-Lenker bemerkt worden sei. Dieser Pkw-Lenker habe über Notruf sofort die Feuerwehr und den Besitzer der Lagerhalle verständigt.

Brennender Stapler aus Halle gezogen

Wie die Polizei weiter berichtet, gelang es dem 51-jährigen Besitzer der Lagerhalle - noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr - den in Brand geratenen Gabelstapler aus der Halle zu ziehen. Vor der Halle wurde der Stapler demnach von der eingetroffenen Feuerwehr gelöscht. Durch das sofortige Entfernen des Staplers aus der Halle sei es zu keinem weiteren Brand in der Halle gekommen, es sei aber durch die starke Rauchentwicklung in der Halle ein Schaden in derzeit unbekannter Höhe entstanden.

Kein Personenschaden

Personen seien bei dem Brand nicht zu Schaden gekommen. Die gesamte Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt, so die Polizei.

Am Einsatz waren laut den Einsatzorganisationen die Freuwilligen Feuerwehren von St. Andrä im Lungau und von Tamsweg mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 55 Mann, das RK Tamsweg mit drei Fahrzeugen und sechs Sanitätern, sowie zwei Polizeibeamte.

Quellen: RK Lungau, Polizeimeldung

