Die Selbsthilfegruppe "Leben mit Depression und Angst" im Lungau hat einen neuen Leiter: Berthold Ferner aus Tamsweg. Er ist seit der Gründung der Gruppe im Jahr 2003 dabei. Ferner hatte zuletzt die Öffentlichkeitsarbeit über, und hat nun die Leitungsfunktion von Hans Santner aus Unternberg übernommen. Wie die Gruppentreffen ablaufen, wer teilnehmen darf, was eine Teilnahme kostet, wie die Zukunftsperspektive der Gruppe ist und vieles weitere mehr zum Thema schildert der neue Gruppenleiter bei uns in nachfolgenden Interview.

TAMSWEG. Was bietet die Selbsthilfegruppe und was bietet sie nicht?

BERTHOLD FERNER: "Wir bieten gemeinsamen Austausch über Sorgen und Probleme und deren mögliche Lösungen in Bezug auf unsere Krankheiten – Hilfe zur Selbsthilfe, sowie niederschwellige Informationsvermittlung. Was wir nicht ersetzen können und wollen ist ärztlicher Rat."

Wer darf zu den Treffen kommen und muss man sich vorher anmelden?

FERNER: "Zu den Treffen können alle von Depressionen oder Angststörungen Betroffenen oder Angehörige von Betroffenen kommen. Es wird angedacht, den Bereich auf weitere psychische Krankheiten auszuweiten. Eine vorherige Anmeldung ist nicht zwingend erforderlich, wird aber gewünscht."

Wie viele Menschen nehmen an den Treffen regelmäßig teil?

FERNER: "Derzeit gibt es aktuell keine Mitglieder; die Gruppe wird wieder völlig neu aufgebaut. Früher waren es bis zu 15 Teilnehmer, zuletzt vier bis fünf."

Sind es eher Frauen oder Männer die kommen, und welche Altersgruppen sind vorwiegend dabei?

FERNER: "Sowohl Männer als auch Frauen besuchen unsere Gruppenabende und diese sind altersmäßig in allen Bereichen zu finden, von 20 bis 80 Jahren."

Kostet die Teilnahme etwas und wer organisiert die Treffen, steht ein Verein oder eine Institution dahinter?

FERNER: "Derzeit ist die Teilnahme noch kostenlos. Für die Zukunft wird ein geringer Mitgliedsbeitrag überlegt. Wir sind Mitglied im Dachverband der Selbsthilfe Salzburg, organisieren uns aber völlig selbständig."

Berthold Ferner, der neue Leiter der Lungauer Selbsthilfegruppe "Leben mit Depression und Angst".

Foto: Peter J. Wieland

hochgeladen von Peter J. Wieland

Wie laufen die Treffen ab?

FERNER: "Zu Beginn eines Gruppentreffens wird meist eine 'Befindlichkeitsrunde' abgehalten. Dort wird abgefragt, wie es den Teilnehmern im letzten Monat ergangen ist. Oft ergibt sich bereits daraus ein Thema für den Rest des Gruppenabends; oder es wurde ein zu behandelndes Thema vorbereitet, welches bearbeitet wird. Jeder sagt nur das und soviel, wie er beziehungsweise sie an diesem Gruppenabend sagen will."

Wie wahren Sie die Anonymität der Teilnehmer beziehungsweise, dass keine sensiblen Dinge nach außen gelangen?

FERNER: "Aufgrund der Sensibilität der betreffenden Krankheiten und Themen werden die Teilnehmer striktest darauf aufmerksam gemacht, dass alles was in der Gruppe besprochen und behandelt wird, auch in der Gruppe bleibt und nicht nach außen getragen wird; und es verpflichten sich die Teilnehmer auch für die Einhaltung dieses obersten Grundsatzes der Gruppe."



Wann und wo finden die Gruppenabende statt und wie lange dauern sie?

FERNER: "Die Gruppenabende werden voraussichtlich weiterhin im Q4-Sozialzentrum am Postplatz in Tamsweg stattfinden. Ein geeigneter Zeitpunkt und die Dauer wird mit künftigen Teilnehmern gemeinsam abgestimmt."

Was meinen Sie: braucht es noch Angebote für psychische Erkrankungen im Lungau oder sind schon ausreichend Möglichkeiten für Betroffene vorhanden?

FERNER: "Eine funktionierende psychosoziale Krisenintervention, wie es sie beispielsweise im Pongau oder Pinzgau bereits gibt, wäre noch wünschenswert. Ansonsten müssen wir uns dafür einsetzen, dass der derzeitige Versorgungsstand gewährleistet bleibt."

Sind Sie ein Betroffener, und möchten Sie etwas über Ihre Erkrankung sagen?

FERNER: "Ja, ich habe selbst zirka mit meinem 20. Lebensjahr die Diagnose Belastungsdepression, später rezidivierende, also wiederkehrende Depression, erhalten und viele Jahre damit gekämpft. Erst seit einigen Jahren geht es mir besser und ich kann sagen, dass ich stabil bin und anderen Mut machen, dass eine Heilung möglich ist."

Wenn Sie noch ein persönliches Statement loswerden, dann bitte gerne!?

FERNER: "Dass auch im Lungau Bedarf an einer Selbsthilfegruppe zu unserem Themenbereich besteht wurde ja bereits bewiesen. Daher scheuen Sie sich bitte nicht, mit uns neu anzufangen und der wieder neu zu organisierenden Gruppe beizutreten. Gerne bin ich auch zu einem vorherigen persönlichen Gespräch beziehungsweise 'Treffen unter vier Augen' bereit. Wir dürfen uns nicht nur immer Einrichtungen und Institutionen wünschen, wir müssen die vorhandenen auch nutzen."

Kontaktinfos

So können von Depressionen oder Angststörungen Betroffene oder Angehörige von Betroffenen zur Selbsthilfegruppe beziehungsweise zu Berthold Ferner Kontakt aufnehmen: Tel.: 0664/7993660 (Montag bis Freitag, 16 bis 18 Uhr), E-Mail: kontakt@shg-depression.at, Homepage: www.shg-depression.at.

Berthold Ferner, zur Person:

Wohntort: Tamsweg

Alter: 40 Jahre

Beruf: Bürokaufmann

Ferner ist seit 2003 bei der Gruppe dabei, also seit der ersten Stunde. Seit dem 25. Juni 2020 ist er der Leiter der Gruppe.

>> Mehr Lungau-News findest du >>HIER<<

>> Mehr Salzburg-News findest du >>HIER<<