Die Ausfahrtsbeschränkungen für Muhr enden wie geplant am Mittwoch zu Mitternacht. "Die Infektionen konnten auf ganz wenige Familiencluster eingegrenzt werden“, sagt Bezirkshauptfrau Michaela Rohrmoser.



MUHR. Die Ausfahrtsbeschränkungen für die Gemeinde Muhr im Salzburger Lungau laufen am Mittwoch, 24. März, zu Mitternacht, wie ursprünglich geplant aus. Die Restriktionen, die seit dem 11. März für die Gemeinde gelten, waren aufgrund einer hohen Covid-19-Inzidenz verordnet worden. „Die Infektionen konnten auf ganz wenige Familiencluster eingegrenzt werden. Außerhalb dieser Familien ist es zu keinen weiteren Ansteckungen gekommen“, erklärt Bezirkshauptfrau Michaela Rohrmoser in einer Mitteilungsschrift des Landes-Medienzentrums Salzburg, am späten Dienstagnachmittag.

16 aktiv Infizierte in Muhr



Mit Stand von Dienstag, 23. März, seien in Muhr 16 Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Das Infektionsgeschehen sei für die Behörden klar abgrenzbar, die Ausfahrtsbeschränkungen müssten daher trotz einer hohen Sieben-Tagesinzidenz nicht weiter verlängert werden. Die Polizei führe weiterhin Quarantänekontrollen im Ort durch. Wer das Gemeindegebiet verlassen möchte, benötigt laut dem LMZ dafür bis morgen, Mittwoch einen negativen Corona-Test.

Ein Blick ins Gasteinertal

Übrigens: Noch jedenfalls bis 26. März aufrecht bleibt laut dem LMZ die Ausfahrtsbeschränkung für das gesamte Gasteinertal im Pongau. Bis Freitag werde über eine mögliche Verlängerung entschieden.

