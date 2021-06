Michael Matthias Jesner aus dem Lungau fokussierte in seiner vorwissenschaftlichen Arbeit auf die Spanische Grippe (1918-1920).

LESSACH. Michael Matthias Jesner ist 19 Jahre alt und ist in Lessach zuhause. Er besucht das Werkschulheim Felbertal in Ebenau bei Salzburg, das – so erzählte er uns – Gymnasium, Internat und Handwerk – in seinem Fall Mechatronik – kombiniert. Jesner besucht die neunte Klasse, die Abschlussklasse, und hat für seine vorwissenschaftliche Arbeit das Thema „Die Spanische Grippe“, die in etwa um 1918 bis 1920 wütete, gewählt. Es ist ein wegen der Corona-Pandemie aktuelles Thema. Wir haben dem jungen Mann ein paar Fragen dazu stellen dürfen.

In einem Satz erklärt, worum geht es in Ihrer vorwissenschaftlichen Arbeit?

JESNER: „Im Rahmen meiner heurigen Matura habe ich eine Vorwissenschaftliche Arbeit über die Spanische Grippe verfasst, die die Ursachen, den Verlauf und die Folgen der tödlichsten Pandemie der Moderne – mit 50 bis 100 Millionen Opfern – aus zehn verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Dadurch entsteht ein umfassender Gesamteindruck, der auch im Umgang mit der Covid-19-Pandemie zu besserem Verständnis beitragen soll.“



Gibt es Parallelen zwischen der Spanischen Grippe und der Corona-/Covid-19-Pandemie, die Sie aufgrund Ihrer Erkenntnisse benennen können?

JESNER: „Besonders interessant ist die Ähnlichkeit der Maßnahmen: Masken, Abstandsregeln und Quarantänen halfen damals wie heute.“

Michael Matthias Jesner aus Lessach mit seiner vorwissenschaftlichen Arbeit "Die Spanische Grippe (1918-1920)".

Foto: Jesner

hochgeladen von Peter J. Wieland

Gibt es auch Unterschiede?

JESNER: „Viele wissen kaum um die Spanische Grippe Bescheid, doch ein Blick in die Vergangenheit lohnt sich. Beeindruckend ist etwa der Fortschritt der Wissenschaft: Vor einhundert Jahren wusste niemand, was ein Virus ist, heute konnten innerhalb kurzer Zeit wirksame Impfstoffe entwickelt werden.“

Wären Sie ein Corona-Verantwortungsträger hinsichtlich der Pandemie-Bekämfpung: Welche konkreten Lehren aus der Spanischen Grippe würden Sie jedenfalls ziehen bzw. hätten Sie vielleicht sogar schon gezogen?

JESNER: „Lehren lassen sich auch für die Politik und den Alltag ziehen. Statt mit Hysterie und Aberglaube sollten wir der Pandemie gewissenhaft mit Hausverstand und Abstand begegnen, und froh sein, dass dank des wissenschaftlichen Fortschritts die Sterberate heute um das Hundertfache kleiner ist.“

Wenn ich fragen darf: Welche Note haben Sie erhalten auf Ihre Arbeit?

JESNER: "Ich bin dankbar, auf meine Arbeit ein „Sehr gut“ erhalten zu haben, doch viel mehr freue ich mich über die Gelegenheit, einen Beitrag für das Verständnis der Gegenwart leisten zu dürfen."

Welchen Berufswunsch haben Sie derzeit?

JESNER: „Beruflich hoffe ich, nach dem Studium die zahnärztliche Praxis meines Vaters in Ramingstein zu übernehmen.“

Hinweis:

Falls Sie neugierig auf die vorwissenschaftliche Arbeit von Michael Matthias Jesner geworden sind: der 19-Jährige beabsichtigt diese in Bälde bei uns online hier auf meinbezirk.at/lungau zu publizieren.

>> Weitere Artikel von Peter J. Wieland findest du >>HIER<<

>> Mehr Lungau-News findest du >>HIER<<

>> Mehr Salzburg-News findest du >>HIER<<