Lastkraftwagen verlor Öl auf einer Länge von etwa einem Kilometer; Feuerwehr Tamsweg war mit zwölf Kräften im Einsatz.

TAMSWEG. Am Montagnachmittag musste eine Ölspur von zwölf Kräften der Feuerwehr Tamsweg gebunden werden. Darüber informierte uns Thomas Keidel, ihr Sprecher. Aufgrund eines technischen Defektes habe ein Lastkraftwagen auf einer Strecke von zirka einem Kilometer eine "größere Menge an Öl" verloren. "Das Öl wurde von uns mittels Ölbindemittel gebunden und anschließend die Straße mithilfe der Kehrmaschine der Straßenmeisterei gereinigt", erklärt Thomas Keidel. Der Einsatz wurde nach rund einer Stunde beendet, und die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte wieder zurück an ihre Arbeitsplätze kehren.

