Wie die Polizei in einer Presseaussendung meldet, schwelgt seit Freitag Abend ein Waldbrand im Bereich Kasereck.

GÖRIACH. Am 31. Juli 2020 am Abend sei der Polizei gemeldet worden, dass in Göriach, im Bereich Kasereck, im Lungau ein Flächenbrand ausgebrochen sei. Mit dem Polizeihubschrauber wurde die Brandbekämpfung von der mehr als 3000 Quadratmetern großen Brandfläche in einer Seehöhe von ca. 1950 m aufgenommen, meldet die Polizei.

Andauernde Löscharbeiten

Bis zum Einbruch der Dunkelheit habe noch nicht "Brand aus" gegeben werden können, weshalb die Löscharbeiten seit Samstag Morgen weitergeführt werden. Personen kamen bei dem Brand laut Polizei nicht zu Schaden. 59 Personen verschiedener Einsatzeinheiten seien Freitagabend im Einsatz gewesen. Die Brandursache war zum Zeitpunkt der Meldung noch nicht eindeutig geklärt.

Stand: 1.8.2020, 09:00 Uhr