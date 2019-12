Wie es in einer Presseaussendung der Polizei Salzburg vom 26. Dezember 2019 heißt, entstanden einem Sportgeschäft ein Schaden, da Leih-Skiausrüstung nicht zurückgegeben wurde.

ST. MICHAEL IM LUNGAU. Am 21. Dezember 2019 entliehen vier Männer in einem Sportgeschäft in St. Michael im Lungau hochpreisige Alpinski und Skischuhe, so die Polizei. Die Verleihfrist hätte am 24. Dezember 2019 geendet. Die Männer gaben die Ausrüstung bis zur Veröffentlichung der Meldung nicht retour.

Vermutlich Mehrfach-Täter

Zwei der vier Männer hätten beim Verleih Dokumente vorgewisen, es handle sich demnach um einen 31-jährigen Dänen und einen 25-jährigen Litauer. Die beiden stehen laut Polizei im Verdacht, auch am 22. Dezember 2019 in betrügerischer Absicht in Sportgeschäften in Bad Kleinkirchheim hochpreisige Skiausrüstungen ausgeliehen, und nicht mehr zurückgebracht zu haben. Es sei jeweils ein Schaden im vierstelligen Bereich entstanden. Eine Fahndung nach den Verdächtigen ist eingeleitet, endet der Bericht.