Die Sticklerhütte lädt Berg- und Naturliebhaber zum Rasten und Genießen ein.

Am Beginn des Murtals, auf 1750 Metern, befindet sich die Sticklerhütte, die mit ihrer wunderschönen Lage zum gemütlichen Rasten und Verweilen einlädt und einen unvergleichbaren Ausblick auf die umliegende Bergwelt der Radstädter Tauern bietet.

Rundherum Wohlfühlen

Wir, Johanna und Peter Burghard, als Hüttenwirte sorgen dafür, dass sich die Gäste bei uns rundum wohlfühlen. Auf der Speisekarte finden sich herzhafte Schmankerl und hausgemachte Spezialitäten – alles frisch zubereitet.

Regionale Lebensmittel

Großer Wert wird dabei auf die Verwendung vorwiegend regionaler Lebensmittel aus dem Lungau gelegt. Neben selbstgemachten Fruchtsäften wird Salzburger Bier serviert.

Einfach erreichbar

Erreichbar ist das beliebte Ausflugsziel bequem zu Fuß, per Rad oder in der Ferienzeit auch mit dem Tälerbus. Parkmöglichkeit gibt es in Hintermuhr vor dem Arsenhaus oder beim Muritzenparkplatz (gebührenpflichtig).

Als Ausgangspunkt für weitere Touren kann man hier auch übernachten und nach dem reichhaltigen Frühstücksbuffet zur Wanderung aufbrechen.

Sticklerhütte

Familie Burghard

Hintermuhr 38, 5583 Muhr

sticklerhuette-muhr@sbg.at

www.sticklerhuette.at

Tel: 06479/349

