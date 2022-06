Warum Urlaub daheim für Natur, Klima und Umwelt nachhaltiger ist als weiter weg zu reisen; und was man bei einer Fernreise beachten kann, damit auch diese möglichst schonend erfolgt: ein paar Gedanken dazu holten wir bei Elisabeth Löcker, die einen Urlaubs-Biobauernhof führt, ein.

ST. MARGARETHEN. Warum ist „Urlaub daheim“ aus Klima- und Umweltsicht nachhaltig?

ELISABETH LÖCKER: "Je kürzer die Reise, umso weniger wird Energie verbraucht. Die Ziele in Österreich sind schnell und somit umweltschonend auch öffentlich zu erreichen. Es gibt schon viele Betriebe, die auch auf Umweltschutz schauen und zum Beispiel das österreichische Umweltzeichen führen oder Biobetriebe sind. Hier wohnt man richtig umweltfreundlich."

Urlaub daheim in Stadt und Land Salzburg – hier ein Blick auf das Murtal im Lungau, Bezirk Tamsweg: vom Ambiente und den vielen Optionen lohnend und ob der kurzen Reisewege auch klima- und umweltschonend.

Foto: Peter J. Wieland

hochgeladen von Peter J. Wieland

Urlaub daheim in Stadt – hier ein Blick auf die südliche Altstadt – und Land Salzburg: vom Ambiente und den vielen Optionen lohnend und ob der kurzen Reisewege auch klima- und umweltschonend.

Foto: Peter J. Wieland

hochgeladen von Peter J. Wieland

Was spricht für „Urlaub daheim“?

LÖCKER: "Der Lungau, Salzburg und Österreich haben so viel zu bieten, viele schöne Winkel, sehenswerte Ausstellungen, tolle Kulturprogramme. Menschen aus aller Welt kommen hierher und wir kennen unser Land noch nicht.

Sie führen einen Biohof in St. Margarethen im Lungau. Wenn Sie Werbung in eigner Sache machen: Was bieten Sie Ihren Urlaubsgästen auf ihrem Biohof an beziehungsweise welche positiven Eindrücke können diese aus dem Lungau mit nach Hause – zum Beispiel nach Wien – nehmen?

LÖCKER: "Das wichtigste ist 'Essen': wir bieten unseren Gästen viele Bioprodukte vom Hof oder aus der Umgebung, auch zum nach Hause mitnehmen.

Kontakt zu Tieren vor allem zu unseren Schweinen – schwarzes Alpenschwein –, denn wo kann man heute noch Schweine streicheln.

Kontakt zur Natur und Landwirtschaft: die noch intakte Natur im Lungau, die schönen Eindrücke beim Wandern auf die Lungauer Berge und Gespräche und Austausch über Natur und Landwirtschaft."

"Ist der Boden gesund, sind die Pflanzen und Tiere gesund, dann bin ich es auch", ist Peter Löcker überzeugt. Er ist Bio-Bauer aus tiefster Überzeugung, liebt Natur und Tier.

Foto: Fam. Löcker/Biohof Sauschneider

hochgeladen von Peter J. Wieland

Wenn es denn schon eine Fernreise außerhalb Österreichs sein soll: hätten Sie eventuell ein paar Tipps, wie man dies möglichst umweltschonend vonstatten gehen lassen kann?

LÖCKER: "Die Wahl des Transportmittels: Weitere Reisen wird man eher nicht zu Fuß oder mit dem Fahrrad machen, einen Anreise mit öffentlichen Verkehrsmittel ist umweltschonend. Die Wahl der Unterkunft: hier sind Biobetriebe und Betriebe mit Umweltzertifizierungen zu bevorzugen. Die Wahl, was ich esse und einkaufe – auch im Ausland auf Regionalität achten."



Auch interessant:

Die Bäuerin sagt: "Die Natur ist unser Lehrmeister"

Angriffe aus dem Netz im Fokus der heimischen Wirtschaft

Denkmal „Unitatis“ steht jetzt in Schengen

Eintauchen in eine "silberne Welt" unter Tage

>> Weitere Artikel von Peter J. Wieland findest du >>HIER<<

>> Mehr Lungau-News findest du >>HIER<<

>> Mehr Salzburg-News findest du >>HIER<<