ST. MICHAEL. Andrea Mühlbacher aus Sankt Michael ist lediglich 98 Zentimeter groß geworden. Die Lungauerin hat nämlich von Geburt an einen Gendefekt, zu dem es keine Diagnose gibt. "Ein Defekt, der weltweit so selten auftritt, dass er noch nicht erforscht wurde, obwohl meine Befunde schon bei Ärzten auf der ganzen Welt waren", erzählte uns die heute 39-Jährige, die sich nicht so leicht unterkriegen lässt, vor etwas über einem Jahr, als wir sie porträtieren durften. Wir haben jetzt bei der gelernten Bürokauffrau, die auch immer wieder mal als Model für Bodypainting jobbt, kurz nachgefragt, wie es ihr in der aktuellen Corona-Ausnahmezeit so ergeht.

Wie haben Sie die letzten Wochen seit März erlebt?

ANDREA MÜHLBACHER: „Es war schon beängstigend; da ich einen unbekannten Gendefekt habe, weiß ich nicht, wie sich Covid-19 bei mir auswirken würde. Aber grundsätzlich bin ich kein ängstlicher Mensch, und so habe ich die letzten Wochen und Monate das beste daraus gemacht.“



Was bedeutet Corona für Sie als Akteurin der heimischen Kunstszene, Sie sind ja neben Ihrem Hauptberuf Bodypainting-Model?

MÜHLBACHER: „Natürlich ist durch Corona alles zum erliegen gekommen. Viele meiner Freunde haben seit Monaten keine Jobs. Das ist natürlich sehr schwierig.“



Wo und wie verbringen Sie heuer den Sommerurlaub?

MÜHLBACHER: „Ich werde in Österreich bleiben und nach Kärnten fahren.“



Wenn Sie jemanden Mut- Lebensmut und Frohgeist ganz im Allgemeinen- machen müsstem, was würden Sie diesem Menschen sagen?

MÜHLBACHER: „Man muss das Hier und Jetzt genießen, weil man weiß nicht genau wie lange es andauert. Jeder Tag ist wertvoll! Einfach positiv bleiben.“

