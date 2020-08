Zwei Italienern wird eine Übertretung nach der Pilzverordnung in Tamsweg zur Last gelegt.

TAMSEG. Am Donnerstag in den Mittagsstunden, am 13. August, wurde laut der Polizei Salzburg in Tamsweg ein italienisches Fahrzeug kontrolliert. Den beiden Insassen – ein 68-jähriger und ein 71-jähriger Italiener – wird eine Übertretung nach der Pilzverordnung vorgeworfen. Sie werden beschuldigt im Prebergebiet insgesamt 26,3 Kilogramm Pilze gepflückt und im Kofferraum des Fahrzeuges verstaut zu haben. Pro Person und Tag dürfen aber lediglich bis zu zwei Kilogramm Pilze gesammelt werden. Über Anordnung der Bezirkshauptmannschaft Tamsweg seien die Pilze daraufhin beschlagnahmt und eine Sicherheitsleistung sei eingehoben worden. Die sichergestellten Pilze seien in Folge einer Großküche in Tamsweg zur Verfügung gestellt worden.

