Das Forum Familie und das Salzburger Bildungswerk wollen Eltern und Familien mit dem neuen Elternbildungskalender, der bis Jänner 2022 gültig ist, Orientierung geben.

LUNGAU. Der Lungauer Elternbildungskalender vom Forum Familie und dem Salzburger Bildungswerk steht seit September in neuer Auflage zur Verfügung. Eltern sollen darin Veranstaltungen für sich und ihre Kinder in der Umgebung finden können, denn: das Forum Familie und das Salzburger Bildungswerk wollen mit dem neuen Elternbildungskalender, der bis Jänner 2022 gültig ist, Orientierung geben. Die darin enthaltenen Angebote reichen von Baby-Clubs in Tamsweg über Workshops zur Begleitung von Kindern in der Medienwelt in St. Michael bis hin zu Online-Infoabenden zum Thema Kindergeld.

„Mit unserem Elternbildungskalender bekommen Mütter und Väter einen Überblick über das gesamte bunte Elternbildungs-Angebot im Lungau. Die Kalender können sie ganz einfach bei uns bestellen.“

Monika Weilharter, Forum Familie Lungau

Monika Weilharter vom Forum Familie möchte Eltern mit dem neuen Elternbildungskalender informieren und unterstützen.

Foto: Salzburger Bildungswerk

Auf der Rückseite des Kalenders befindet sich eine Liste wichtiger Kontakte, die bei Themen wie Kinderbetreuung, Gewalt in der Familie, Trennung und Scheidung, Jugendbetreuung oder etwa auch beim Wiedereinstieg von Eltern ins Arbeitsleben weiterhelfen können.

Da gibt es den Elternbildungskalender



Interessierten können laut dem Salzburger Bildungswerk den Kalender kostenlos bestellen, indem sie eine E-Mail an das Forum Familie schicken: forumfamilie-lungau@salzburg.gv.at. Außerdem ist er digital auf einer Sub-Website des Landes Salzburg – hier klicken – zu finden. Zusätzlich würden die Kalender in allen Lungauer Kinderbetreuungseinrichtungen, Schulen, Gemeinden, bei Ärztinnen und Ärzten sowie in anderen Sozialeinrichtungen aufliegen.

