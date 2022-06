Peter Mauser ist Sprachwissenschaftler am Fachbereich Germanistik der Universität Salzburg. Er hat den Buchtitel "Wiarach ba ins ret" (Wie man bei uns redet), dessen erste Auflage 2021 erschienen ist, konzipiert und herausgegeben. Begleitet wird das Druckwerk von einer frei zugänglichen digitalen Sprachlandkarte im Internet. Im Umfang ist Mausers Schaffen noch einmal deutlich angewachsen. 2022 hat er für sein Gesamtprojekt den Jurypreis bei der Regionalitätspreis-Verleihung der RegionalMedien Salzburg bekommen.

MAUTERNDORF, SALZBURG. "An Vochtl hom". Wissen Sie, was das heißt? Nun, das heißt in etwa "das Geschick für etwas haben", oder auch "die Methode kennen, etwas zu bewerkstelligen. "Know-how haben" würden die Sprachmodernen dazu sagen. Jedenfalls ist es ein lieb gewonnenes Dialektwort von Peter Mauser. Dieser hat übrigens auch einen "Vochtl" – jenen für Sprache nämlich.

"Wiarach ba ins ret": Auch wenn Peter Mauser das Projekt als seine "Herzensangelegenheit" bezeichnet, so gab es doch durchaus schweißtreibende Momente. Hier kommt er beim Verfassen von Widmungstexten ins Schwitzen.

Mauser ist Sprachwissenschaftler am Fachbereich Germanistik der Universität Salzburg und hat den Buchtitel "Wiarach ba ins ret" (Wie man bei uns redet) konzipiert und herausgegeben. Darin dokumentiert und analysiert der aus Mauterndorf Stammende den Status quo der heimischen Mundart, so wie sie in allen Gemeinden des Lungaus eben zum Zeitpunkt der Forschungsarbeit, die im geredet wird; er vergleicht sie dabei mit dem urtypischen Sprachgebrauch in den Biosphärenpark-Gemeinden des benachbarten Kärnten sowie in den dem Lungau benachbarten Gemeinden im Ennspongau und im Bezirk Murau sowie des Katschtals. "Mir war es wichtig, dass diese Feldforschung und ihr Ergebnis wissenschaftlich fundiert ist", erklärte uns Peter Mauser, "aber ebenso wesentlich erschien mir, es einer breiten Leserschaft zugänglich zu machen. Es ist sozusagen ein populärwissenschaftliches Buch über den Dialekt", führte der Sprachwissenschaftler aus.

"Viele Interviewte waren stolz, sie empfinden ihre Sprache als etwas Wertvolles. Sie dachten: Der kommt zu mir, weil mein Dialekt etwas Besonderes ist. Recht haben sie auch!"

Peter Mauser, Sprachwissenschaftler, Uni Salzburg

Der Langerhof am Lasaberg, auf knapp 1.400m Seehöhe - wohl der höchstgelegene Hof auf dem Peter Mauser eines von knapp 100 mehrstündigen Interviews für sein Projekt gemacht hat.

Mauser besuchte damals, bei seiner Feldforschung, rund 100 Menschen. Im Gepäck hatte er ein standardisiertes Fragebuch, welches zirka 1.000 Wörter und Sätze enthält; außerdem mit ihm war ein Tablet mit Abbildungen, die die Auskunftspersonen beim Durchschauen ebenso in ihrem Dialekt auf Band sprachen. Darnach analysierte und interpretierte er, arbeitete Unterschiede heraus – Unterschiede zwischen den einzelnen Tälern und Dörfern; Unterschiede zwischen den Altersgruppen und Unterschiede zwischen Mann und Frau; Unterschiede, die meist gar nicht bewusst wahrgenommen werden – doch Mauser stellte diese mit seinen wissenschaftlichen Methoden, seinem Forscher-"Vochtl" fest. Das Ergebnis war am Ende ein gedrucktes Sprachbuch, das auch interessante interdisziplinäre Gastbeiträge enthält – beispielsweise des Historikers Klaus Heitzmann, der Ortsnamenforscherin Magdalena Schwarz, der Dialektikone Fritz Messner sowie einer talentierten Studentin Mausers in Salzburg, Barbara Hauser.

Digitale Sprachlandkarte als Ergänzung



Peter Mauser ergänzte: "Außerdem wird das Buch von einer frei zugänglichen digitalen Sprachlandkarte im Internet begleitet, wo die Tonaufnahmen von allen Interessierten angehört werden können. Im Buch finden sich QR-Codes." Im deutschen Sprachraum sei so etwas in dieser Quantität einzigartig, so Mauser, der auch bereits einen Verleger gefunden hat. "

"Der Dialekt verändert sich mit der Zeit. Viele bewerten dies als Verlust. Ich sage, dies ist klar ein Fortschritt: denn Sprache, die sich nicht verändert, ist tote Sprache."

Peter Mauser, Sprachwissenschaftler, Uni Salzburg

Eine der vielen Sprachkarten in dem Sprachbuch. Hier: Die Bezeichnung der Stachelbeere im Lungau lässt in "Mugatsn" und "Migatsn" eine klare Unterscheidung zwischen Ober- und Unterlungau erkennen.

Das Werk ist gewachsen



Im Dezember 2021 ist das ursprünglich nur als unverkäufliches Projektexemplar aufgelegte Sprachbuch im Verlag Wolfgang Pfeifenberger erschienen. Im Umfang ist es seither noch einmal deutlich angewachsen. Neben einem Wortverzeichnis zur Erleichterung der Benutzung ist vor allem der Bereich Wortschatz deutlich größer geworden. Auch die digitale Sprachlandkarte im Internet hat noch einmal Erweiterung erfahren. Insgesamt wurde das Buch von den Menschen im Lungau bislang mit allergrößtem Interesse aufgenommen - die erste Auflage ist bereits beinahe ausverkauft.

"Neben relevanten Parametern wie lebenswerte Umwelt, intakte Natur hebe ich hier als Sprach- und damit Kulturwissenschaftler einen mindestens ebenso wichtigen Aspekt hervor: Die feste regionale Verwurzlung von Kultur in Form von Brauchtum und Sprache. Als wesentlicher Beitrag in diesem Sinne versteht sich mein Projekt."

Peter Mauser, Regionalitätspreisträger 2022

Das Aufnahmematerial aus knapp 100 Interviews ist in der interaktiven Landkarte systematisch geordnet und laut Peter Mauser frei zugänglich.

Allerbeste Kritiken

Auch von Seite der Wissenschaft habe das Projekt "allerbeste Kritiken" bekommen, wie uns Peter Mauser berichtete. So schreibt Gerald Hirtner in den Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde – Mauser zitiert: "Die vorliegende Dokumentation ist eine kostbare Momentaufnahme und hat bleibenden Wert. So, wie die Werke der Topographen des späten 18. Jahrhunderts für uns heute wertvolle Quellen sind, so wird auch dieses Werk in ferner Zukunft noch immer geschätzt werden."

