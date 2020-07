Platzkonzert in St. Michael

Am 10. Juli wagten sich auch die BGM St. Michael und der Chor "Lungau Vokal" aus der Deckung und erfreuten das Publikum mit ihren musikalischen Darbietungen. Zusätzlich aufgelockert mit ein paar heiteren Wortspenden, die der werte Bürgermeister Manfred Sampl dazwischen streute. Der geborene Entertainer!

Da sich offenbar schon im Vorfeld mehr Publikum abzeichnete als etwa in Mauterndorf, wurden entsprechende Maßnahmen getroffen um den Covid 19 Regeln zu entsprechen. An dieser Stelle sei auch mal den vielen helfenden Händen im Hintergrund gedankt! Denn wie zu sehen, ist zu diesem Zweck doch ein deutlicher Mehraufwand nötig.