Servus TV in Tamsweg

Am 16. August wurden im Auftrag von Servus TV am Marktplatz Dreharbeiten für eine Fernsehsendung gemacht. Zum Einsatz kamen dabei allerlei musikalische Lungauer "Heimatsterne". Quasi eine Art Mini Musikpavillon, das mit Melodie TV ursprünglich hätte stattfinden sollen, aber aus bekannten Gründen abgesagt werden musste.

Eben deshalb, weil nicht nur Musik, sondern auch ein schädlicher Virus in der Luft liegen könnte, hat man auch entsprechende Vorkehrungen getroffen, damit der Marktplatz nicht überquillt!

Doch das anwesende Publikum bekam ein musikalisches Feuerwerk Lungauer Musikkünstler aller Art zu hören. Wie etwa Bloaßleatig, Alpenschwung, Miriam Pichler, Murvalley Dixieland Band und noch viele andere - ich glaub ein paar hab ich leider versäumt. Und auch Willi Gabalier, mit seinem aufgezwirbelten Bart.

Sendetermin ist der 30. Oktober ab 21.10 Uhr auf Servus TV!