40 Jahre Feuerwehrjugend im Lungau. Wie die Freiwillige Feuerwehr Tamsweg vor 40 Jahren zur ersten Jugendgruppe des Bezirks gekommen ist – ein Rückblick auf vier Jahrzehnte.

TAMSWEG. Was täte eine Gemeinde ohne eine funktionierende Feuerwehr, wenn es brennt; und was täte die Freiwillige Feuerwehr ohne Nachwuchs, wenn ihre aktiven Florianijünger älter werden und allmählich in den Feuerwehr-Ruhestand wechseln? Eine ähnliche Frage stellte sich der Gesetzgeber wohl auch Ende der Siebziger-Jahre.

Neues Gesetz, neue Optionen

Es war nämlich im Jahre 1978, als das neu geschaffene Feuerwehrgesetz des Landes Salzburg es erstmals erlaubte, Feuerwehrjugendgruppen zum Zweck der frühzeitigen Ausbildung und dem Bekanntwerden mit dem Feuerwehrwesen zu führen – das, um den Fortbestand des freiwilligen Feuerwehrwesens in den Kommunen langfristig sicherzustellen.

Nur fünf Zugänge in zehn Jahren

Weil im Lungauer Bezirkshauptort im Zeitraum zwischen 1970 bis 1980 lediglich fünf Männer der Freiwilligen Feuerwehr Tamsweg beitraten, und weil der Altersdurchschnitt damals bei über 42 Jahren lag, erkannte der damalige Ortsfeuerwehrkommandant, Otto Schintlmeister, alsbald die Notwendigkeit zur Schaffung einer solchen Jugendgruppe. Er beauftragte im Jahr 1979 den Kameraden Viktor Prodinger mit dieser herausfordernden Aufgabe, zumal der Wunsch einer Jugendgruppen-Gründung beziehungsweise dieses Vorhaben in den eigenen Reihen nicht nur auf Gegenliebe stieß.

Patrick Bacher (re.) damals FF-Jugendlicher, heute Kommandant.

Foto: Feuerwehr Tamsweg

hochgeladen von Peter J. Wieland

Grundsteinlegung Anfang 1980

Unterstützung erhielt Viktor Prodinger damals von seinen Jugendbetreuerkollegen Rudolf Moser und Josef Anthofer. Gemeinsam gelang es ihnen, das Vorhaben auf Schiene zu bringen. Die Vorstellung der neuen Feuerwehrjugendgruppe erfolgte bei der Jahreshauptversammlung am 6. Jänner 1980. Das war die Grundsteinlegung für die erste Feuerwehrjugendgruppe in Tamsweg – nicht nur dort, sondern die erste Gruppe im ganzen Bezirk, im Lungau überhaupt. Es dauerte nicht lange und schon konnte die offizielle Angelobung dieser ersten Jugendgruppe mit ihren Betreuern stattfinden, am 4. Mai 1980; das war also vor gut 40 Jahren.

Gemeinsame Ausflüge im In- und Ausland gehörten stets dazu.

Foto: Feuerwehr Tamsweg

hochgeladen von Peter J. Wieland

Dabeisein galt als tugendhaft

Waren es anfänglich ausschließlich die Söhne aktiver Feuerwehrmänner, die diese Jugendgruppe bildeten und in die Fußstapfen ihrer Väter treten wollten, so stießen bald auch von ihrem familiären Kontext her „feuerwehrunbelastete“ Jugendliche dazu, um das Feuerwehrwesen kennen zu lernen. Das Dabeisein galt schon damals als durchaus ehrenwert, angesehen und tugendhaft: Neben der feuerwehrfachlichen Ausbildung zählte – und das gilt auch heute noch – Idealismus, Gemeinschaftssinn, Gewissenhaftigkeit und vieles mehr zur positiven Charakterbildung eines Feuerwehrmanns beziehungsweise heute auch einer jungen Feuerwehrfrau. Darauf wurde bei der Ausbildung der frischen Florianijünger in Tamsweg von Beginn an sehr viel Wert gelegt. Die Tamsweger nahmen auch bald an nationalen Leistungsbewerben teil, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen und den Zusammenhalt in der Gruppe zu fördern.

Dabeisein war tugendhaft; als tugendhaft gilt dies heute immer noch.

Foto: Feuerwehr Tamsweg

hochgeladen von Peter J. Wieland

Das Dabeisein machte Spaß

Neben der Ausbildung für den aktiven Feuerwehrdienst und dem Training für die Bewerbe durfte natürlich der Spaß nicht zu kurz kommen. Familienurlaube, wie man sie heute kennt, waren vor dreißig, vierzig Jahren oft noch so etwas wie eine „Rarität“; und so war eine Fahrt ans Meer für viele ein sehr großes Erlebnis. Ausflüge in und außerhalb von Österreich waren eine willkommene Abwechslung für die Jugendlichen und bildeten die Basis für so manche Partnerschaften mit befreundeten Feuerwehren, die zum Teil noch bis heute anhalten.

Gemeinsame Ausflüge im In- und Ausland gehörten stets dazu.

Foto: Feuerwehr Tamsweg

hochgeladen von Peter J. Wieland

Zahlreiche Bewerbserfolge

In den vergangenen Jahrzehnten feierte die Feuerwehrjugend des Bezirkshauptortes auch nennenswerte Erfolge im Bewerbswesen. Der im Jahr 2003 neu geschaffene „Junior Champion Cup“ (Landesbewerb) scheint dabei ein „Liebkind“ von den jungen Florianis geworden zu sein: mit drei Siegen in Folge und fünf Siegen insgesamt konnte die begehrte Trophäe 2013 endgültig nach Tamsweg geholt werden. In den Jahren 1988 und 1996 war Tamsweg auch der Veranstaltungsort für diesen Landesbewerb; im Jahre 1986 organisierte man auch das Landesjugendlager. Als bisheriger Höhepunkt der Tamsweger Feuerwehrjugend wird die Ausrichtung des Bundesfeuerwehrjugendleistungsbewerbs im Jahr 2014 angesehen. Mit dem damals vierten Platz konnte die beste Platzierung bei einer Staatsmeisterschaft erreicht werden.

Bei der Feuerwehrjugend dabei sein heißt hart trainieren, und später die verdienten Erfolge feiern – wie hier im Jahre 2014.

Foto: Feuerwehr Tamsweg

hochgeladen von Peter J. Wieland

Tamswegs Feuerwehr heute



In den letzten 40 Jahren sind 257 Mädchen und Burschen in den Reihen der Tamsweger Feuerwehrjugend ausgebildet worden, davon versehen aktuell 85 ihren aktiven Dienst in der Wehr. Bereits seit 20 Jahren besteht ein Großteil der Führungsriege aus dem eigenen Nachwuchs. Mit Patrick Bacher kommt erstmals auch ein Kommandant aus den Reihen der Feuerwehrjugend; Bacher hat diese Aufgabe 2018 übernommen. Die ausgebildeten Jugendlichen bilden heute das breite Rückgrat für die Nachwuchssicherung der Feuerwehr Tamsweg. Heute liegt der Altersschnitt bei der Feuerwehr Tamsweg bei 31 Jahren, also um elf Jahre weniger als noch in den Siebzigern.

Ein Feuerwehrjugend-Foto aus den Archiven der Freiwilligen Feuerwehr Tamsweg.

Foto: Feuerwehr Tamsweg

hochgeladen von Peter J. Wieland

Jubiläumsfeier erst 2021 geplant

Weil die derzeitige Corona-Situation ein umfangreiches Jubiläumsfest in diesem Jahr nicht möglich macht beziehungsweise ein Fest nur unter erschwerten Umständen möglich wäre, feiert die Feuerwehr Tamsweg das 40-jährige Bestehen ihrer Jugendgruppe erst im Rahmen der Einweihungsfeier ihrer neuen Zeugstätte. Geplant ist das im nächsten Jahr, also im Jahr 2021.

>> Lesetipp für dich zum Thema:

Neue Feuerwehrjugend-Mitglieder sind willkommen

>> Mehr Lungau-News findest du >>HIER<<