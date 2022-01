Mit Anfang Februar kann man sich in Tamsweg im früheren Molkereimarkt in der Nähe der Murbrücke testen lassen.

Mit 1. Februar 2022 zieht die Teststraße in Tamsweg, die auch weiterhin vom Roten Kreuz betrieben wird, aus dem Quartier in der Wöltinger Straße in den ehemaligen Molkereimarkt in der Nähe von Murbrücke und Kaserne.

Ab Anfang Februar 2022 ist die Tamsweger Teststrasse beim alten Molkereimarkt

Foto: Foto: Rotes Kreuz Lungau

hochgeladen von BezirksBlätter Lungau

Die neue Adresse lautet Ramingsteinerstraße 1, 5580 Tamsweg.

Anmeldung über Salzburg-testet

Mit 2. Februar ist die bisherige Testkapazität wieder voll gegeben, der Ablauf wird wie gewohnt stattfinden und man kann bereits jetzt Termine für Schnelltests und PCR-Gurgeltests reservieren.

Die Anmeldung über salzburg-testet.at ist weiterhin notwendig für einen Testtermin.

************************************************************

>> Mehr News aus dem Lungau findest du >>HIER<<

>> Mehr News aus dem Bundesland Salzburg findest du >>HIER<<

>> Alle Corona-Informationen aus dem Bundesland Salzburg findest du >>HIER<<

>> Aktuelle Veranstaltungen im Lungau findest du >>HIER<<