Rund um unser Sonderthema Umwelt und Natur haben wir uns etwas ganz besonderes für unsere Leser und Regionauten einfallen lassen. Wir laden dazu ein, das schönste Naturfoto zu wählen.

LUNGAU. Wir haben eine kleine Auswahl an verschiedenen Naturfotos unserer Regionauten auf MeinBezirk.at gewählt und wollen jetzt wissen, welches denn dein Lieblings-Naturfoto ist. Stimme doch gleich ab und sag uns, welches der sechs Fotos dir am besten gefällt.

Mir gefällt am besten....

Die Naturfotos zur Auswahl



Foto 1:

ein herrlicher Tag

Foto 2:

In den Bergen werden Worte überflüssig...

Foto 3:

Die Longa im Weißpriachtal

Foto 4:

Natur tut gut!

Foto 5:

Glücksmoment

Foto 6:

Sonnenuntergang in Neumarkt

