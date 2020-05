LUNGAU, MURAU. Schön langsam aber sicher gibt es seitens der Regierung schrittweise Öffnungen und Rückkehr zu unserem "normalen" Alltag.

Dabei denken auch einige Veranstalter bereits an die Durchführung ihrer Veranstaltungen und geben Ersatztermine für diese bekannt, sei es noch für das Jahr 2020 oder schon 2021. Welche Veranstaltungen wieder stattfinden und eine Auflistung der Ersatztermine haben wir hier für euch gesammelt.

UPDATE - 12. Mai 2020:

Folgende Veranstaltung wurde uns mitgeteilt:

Privatflohmarkt

Der Schützen- und Jägerverein Mauterndorf öffnet seinen Schießstand in Mauterndorf zu folgenden Öffnungszeiten wieder:

Mittwoch: Kleinkaliber-Stand von 16:00 bis 19:30 Uhr; Großkaliber-Stand von 17:00 bis 19:30 Uhr

Samstag: Kleinkaliber-Stand von 15:00 bis 19:30 Uhr; Großkaliber-Stand von 15:00 bis 17:30 Uhr

UPDATE - 08. Mai 2020:

Eine fleißige Regionautin hat folgende Veranstaltungen für Juli 2020 bekanntgegeben:

Kräuter für Groß und Klein - ein kindgerechter kleiner Kräuterspaziergang

Kräuter für Groß und Klein - ein kingerechter kleiner Kräuterspaziergang

Kräuter und Wildgemüse - Spaziergang

Kräuter und Wildgemüse - Spaziergang

TON und FARBE unter Apfelbäumen

TON und FARBE unter Apfelbäumen

Waldbaden

Waldbaden

Folgende Veranstaltungen finden wieder statt:

Der Tamsweger Wochenmarkt findet wieder statt.

Der Tamsweger Wochenmarkt am Marktplatz.

Folgende Veranstaltungen wurden auf einen Ersatztermin verschoben:

Das 20. Wunschkonzert des Obermurtaler Musikvereins Stadl am 12. April 2020 wurde abgesagt und auf folgenden Termin gelegt: 04. April 2021 (Ostersonntag 2021)

am 12. April 2020 wurde abgesagt und auf folgenden Termin gelegt: (Ostersonntag 2021) Das Kultkabarett Messner-Baumann-Blaikner "Plauschangriff" am 23. und 24. April 2020 wurde auf Herbst 2020 verschoben

am 23. und 24. April 2020 wurde auf verschoben Der 50. Georgiritt in Thomatal wurde von 26. April 2020 auf das nächste Jahr verschoben. Neuer Termin: 25. April 2021

Das Jubiläumsfest der Kameradschaft und der Schützenkompanie Mariapfarr am Pfingstwochenende 2020 (29. Mai, 30. Mai, 31. Mai) ist abgesagt. Ein Ersatztermin im Jahr 2021 wird gesucht.

Das Jubiläumsfest der Trachtenmusikkapelle Unternberg von 05. bis 07. Juni 2020 ist abgesagt. Der Ersatztermin steht bereits fest: 11. bis 13. Juni 2021

von 05. bis 07. Juni 2020 ist abgesagt. Der Ersatztermin steht bereits fest: Die 30. Tour de Mur von 11. bis 13. Juni 2020 wurde abgesagt. Das Jubiläum der Radtour wird 2021 stattfinden.

von 11. bis 13. Juni 2020 wurde abgesagt. Das Jubiläum der Radtour wird stattfinden. Das Jubiläumsfest der Musikkapelle St. Andrä am 20. und 21. Juni 2020 ist abgesagt. Das Jubiläumsfest findet voraussichtlich am 03. und 04. Juli 2021 statt.

am 20. und 21. Juni 2020 ist abgesagt. Das Jubiläumsfest findet voraussichtlich am statt. Der Murtallauf am 27. und 28. Juni 2020 wurde abgesagt. Der nächste Lauf ist für 26. und 27. Juni 2021 geplant.

Das Mittelalterfest auf Burg Mauterndorf am 11. und 12. Juli 2020 abgesagt. Das nächste Fest findet am 10. und 11. Juli 2021 statt.

am 11. und 12. Juli 2020 abgesagt. Das nächste Fest findet am statt. Das Jubiläumsdinner der Trachtenmusikkapelle Muhr Ende Juli 2020 wurde abgesagt und findet am 24. Juli 2021 statt.

Das Bezirksmusikfest 2020 in St. Michael von 04. bis 06. September 2020 ist abgesagt. Über einen möglichen Ersatztermin im Jahr 2021 wird die Bürgermusik St. Michael zeitgerecht informieren.

Sei immer am Laufenden und behalte unseren Veranstaltungskalender im Auge, damit du nicht verpasst, wann welche Events wieder stattfinden und du dich mit deinen FreundInnen zum Ausgehen treffen kannst.

Diese Übersicht werden wir bei neuen Informationen laufend aktualisieren.

Letzter Stand: 12. Mai 2020, 10:38 Uhr

Angaben ohne Gewähr.

Bleibt's gesund, liebe Leserinnen und Leser!