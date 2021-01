Am Abend des 15.01.2021 kam es auf der Bundesstraße B96 zwischen St. Michael und Tamsweg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW-Lenkerinnen, meldet die Polizei in einer Presseaussendung.

UNTERNBERG. Eine 21-Jährige aus dem Lungau sei mit ihrem PKW von St. Michael kommend in Richtung Tamsweg gefahren und zeitgleich sei eine 53-Jährige, ebenfalls aus dem Lungau, in die entgegengesetzte Fahrtrichtung unterwegs gewesen, so die Meldung.

Kollision und schwere Beschädigung

Es kam zur Kollision, so heißt es weiter, zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei die beiden PKWs erheblich beschädigt wurden. Ein Wagen, gelenkt durch die 53-Jährige, sei neben der Fahrbahn zu liegen gekommen. Die beiden beteiligten Frauen, ein durchgeführter Alkotest sei jeweils negativ verlaufen, wurden demnach mit Verletzungen unbestimmten Grades in die SALK Tamsweg verbracht.

Im Bereich des Unfalles sei es zu Schneeverwehungen auf der Fahrbahn gekommen, so die Exekutive. Neben der Polizei waren die FF Unternberg, zwei Rettungsfahrzeuge und ein Notarztfahrzeug im Einsatz.

