Zu einem Unfall mit einem E-Bike kam es am Freitag im Lungau, laut einer Presseaussendung der Polizei Salzburg.

ST. MARGARETHEN. Zu einem Verkehrsunfall kam es am 4. September 2020 gegen Mittag in St. Margarethen im Lungau, meldet die Polizei. Eine 59-jährige Lungauerin sei mit ihrem E-Bike entlang des Mur-Treppelweges im Gemeindegebiet von St. Margarethen im Lungau in Richtung Unternberg gefahren.

Frontaler Zusammenstoß

Beim dortigen Gewerbegebiet habe die Einheimische beabsichtigt, die kreuzende Thomataler Landesstraße zu überqueren. Dabei habe die Radfahrerin aus bislang ungeklärter Ursache den PKW eines 61-jährigen Urlaubers übersehen und wurde laut der Polizei von diesem frontal erfasst.

Schwer verletzt

Wie die Polizei in ihrer Meldung festhält, wurde die Radfahrerin nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle mit schweren Verletzungen ins LKH Tamsweg verbracht. Der PKW-Lenker sowie dessen Mitfahrer seien unverletzt geblieben. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand laut der Exekutive erheblicher Sachschaden.

