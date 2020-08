Das Feiern einer Jagd endete für einen Wiener verhängnisvoll, heißt es in einer Presseaussendung der Polizei Salzburg.

RAMINGSTEIN. Ein 32-jähriger Mann aus Wien feierte am Nachmittag des 28.08.2020 in Mignitz (Gemeinde Ramingstein) mit seinem Bekannten in einer Hütte eine erfolgreiche Jagd, berichtet die Polizei.

Mit Moped gestürzt

Während der Feier habe sich der Mann von seinem Bekannten ein Moped ausgeliehen, um eine Runde um einen Fischteich zu fahren. Er sei jedoch dann in die Thomataler Landesstraße eingebogen und nach einer Fahrt von nur 200 Metern mit dem Fahrzeug zu Sturz gekommen und auf der Landesstraße mit Verletzungen unbestimmten Grades liegen geblieben. Nachfolgende Verkehrsteilnehmer leisteten Erste Hilfe, so die Polizei weiter und der Verletzte wurde von der Rettung in Landesklinikum Tamsweg verbracht, endet die Meldung.

>> Mehr News aus dem Lungau findest du >>HIER<<