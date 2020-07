Einen Verkehrsunfall mit Personenschaden meldet die Polizei Salzburg in einer Presseaussendung.

ST. MARGARETHEN. Zu einem Verkehrsunfall mit Verletzung kam es am Abend des 29. Juli 2020 in St. Margarethen im Lungau, so die Polizei. Ein 50-jähriger Kärntner sei mit seinem Rennrad auf einer gleichrangigen Kreuzung seitlich gegen die Front eines Pick-Ups gefahren und auf die Thomathaler Landesstraße gestürzt.

Radfahrer verletzt

Der Rennradfahrer wurde laut der Meldung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landesklinikum Tamsweg eingeliefert. Ein bei beiden Lenkern durchgeführter Alkomattest verlief negativ, beendet die Polizei Ihren Bericht.