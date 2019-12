Laut einer Presseaussendung der Polizei Salzburg kam es am Abend des 20. Dezember zu einem Verkehrsunfall am Passeggen.

ST.ANDRÄ. Am 20. Dezember 2019, gegen 18.45 Uhr, fuhr ein 20-jähriger Tamsweger mit seinem PKW auf der Turacher Bundesstraße von Tamsweg kommend in Richtung Mauterndor, so die Polizei. Dabei sei er aus bisher unbekannter Ursache in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn gekommen. Eine entgegenkommende 44-jährige PKW-Lenkerin habe noch versucht, nach links auszuweichen um eine Kollision zu verhindern. Trotz des Ausweichmanövers sei es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge gekommen.

Fünf Verletzte

In weiterer Folge sei das Fahrzeug des 20-Jährigen gegen einen weiteren entgegenkommenden, von einer - laut Polizeiangaben 28-jährigen, laut der Redaktion vorliegenden Informationen 19-Jährigen - Österreicherin gelenkten PKW geprallt. Der 20 Jährige sei laut der Meldung schwer verletzt, die beiden Lenkerinnen und zwei weitere Personen (Mitfahrerinnen in den beiden anderen Fahrzeugen) unbestimmten Grades verletzt worden.

Sachverständiger nachgefordert

Ein Alkotest bei den beiden Fahrzeuglenkerinnen verlief laut Polizei negatv. Beim 20-Jährigen wurde - aufgrund der Nichtdurchführbarkeit eines Alkotests - eine Blutabnahme von der Staatsanwaltschaft angeordnet, heißt es weiter. Weiters habe die Staatsanwaltschaft Salzburg veranlasst, dass ein Unfallsachverständiger beigezogen wird.