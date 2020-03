Am Sonntag dem 8. März 2020 traf sich der Pfarrverband Tamsweg, Lessach und Seetal bei herrlichem Winterwetter auf der Klauswirteisbahn in Seetal zum gemeinsamen Eisstockschiessen. Für das Amt der "Moar" wurden Aloisia Kröll, Pfarrgemeinde Lessach und Erhard Bayer, Mesner von Seetal, bestimmt. Als "Haggl" wurden Karin Pertl, Pfarrgemeinde Lessach und Vroni Schiefer, Pfarrgemeinde Seetal, eingesetzt. Der Moar Erhard Bayer musste sich sehr geschlagen geben, dafür brkam er sogar die Schere (Schneider) beim Getränk. Nach dem Wettkampf am Eis ging es im Gasthaus Klauswirt bei einem saftigen Bratl, Getränken, Kuchen und Kaffee noch ein paar Stunden, in gemütlicher Runde weiter.