Die Marktgemeinde St. Michael vergibt 20 Bauparzellen. Die Vergaberichtlinien sind streng.

ST. MICHAEL. Nur für Einheimische aus der Region Lungau und unmittelbaren Umgebung sollen jene zwanzig Einfamilienwohnheim-Bauplätze reserviert sein, welche die Marktgemeinde St. Michael jungen Menschen in Bälde deutlich kostengünstiger als ortsüblich zur Verfügung stellen will; und das auch nur dann, wenn die potenziellen Kaufinteressenten zeitnah – also innerhalb von zwei bis drei Jahren – bauen wollen und nicht bereits über einen weiteren Baugrund verfügen; denn Anlegerbauplätze schaffen möchte die Kommune jedenfalls nicht. Und selbst für den aus Sicht der Gemeinde nicht zu erwartenden Fall, dass jemand doch zu spekulieren versucht, und sein neu errichtetes Haus beziehungsweise den frisch erworbenen Grund sogleich wieder verkaufen möchte, sorgt die Marktgemeinde St. Michael vor. In dem Fall nämlich behält sich die Gemeinde das Vorkaufsrecht vor. Bei der Vergabe der Bauparzellen will man streng und fair sein: ein parteiübergreifendes Gremium – das ist kein geringeres als die Gemeindevertretung – wird abwägen, wer den Baugrund am dringendsten braucht und die Vergaberichtlinien am ehesten erfüllt. So soll es ab dem Spätherbst 2020 geschehen, wie es der Bürgermeister von St. Michael, Manfred Sampl, uns schilderte. Die Regeln der Baugrund-Vergabe durch die Marktgemeinde sind klar und deutlich, und auch die Motivation, die dahinter steht, ist es. Bürgermeister Manfred Sampl erklärt: „Wir möchten der Jugend im Lungau Zukunft schenken. St. Michael plant daher dieses attraktive Gesamtpaket für junge Menschen aus der Region, die bei uns im Ort ein Eigenheim errichten wollen“, erklärt Sampl.

Das macht die Gemeinde

Dafür kauft die Gemeinde rund 16.500 Quadratmeter im Ortsteil Glashütte an, widmet es in Bauland und kümmert sich um die komplette Erschließung – also um die Stromleitungen, um Wasser und Kanal sowie um die Erschließung durch eine öffentliche Gemeindestraße bis zur Grundstücksgrenze. „Vereinbarungen mit den Grundeigentümern und Anrainern konnten wird dankenswerterweise treffen“, sagt Sampl. Es sollen in Summe 20 Bauparzellen mit jeweils etwa 600 Quadratmetern Fläche entstehen, die deutlich unter dem ortsüblichen Baulandpreis von zirka 180 Euro pro Quadratmeter angeboten werden. Lediglich 110 Euro soll der voll aufgeschlossene Quadratmeter kosten. „Damit wollen wir in der Gemeinde – und das ist parteiübergreifend ein Anliegen – jungen Leuten signalisieren, dass sie hier bei uns in St. Michael erschwinglich zu einem Bauplatz kommen können“, erklärt Bürgermeister Sampl. „Wir glauben, dass wir den Bedarf für die nächsten zwei bis drei Jahre damit decken werden“, erklärt er und hofft zugleich auch, dass sich das Baugrund-Preisgefüge durch den Vorstoß seitens der öffentlichen Hand senken wird.

Bewerben ab Oktober möglich

Bereits im Oktober wird es eine Informationsveranstaltung für alle Interessierten geben; ab dann, also ab dem Spätherbst 2020, kann man sich um eine der Bauparzellen bewerben. Im Frühling 2021 werden die Baugründe erschlossen werden. Somit kann ab Herbst 2021 gebaut werden.

