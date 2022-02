Im Bezirk Tamsweg: "Das 'Windkraft-Moratorium' ist weiter gültig", bestätigte der Regionalverbands-Obmann, Manfred Sampl, gegenüber den RegionalMedien Salzburg (MeinMezirk.at/Salzburg).

LUNGAU. Wie uns der Obmann des Regionalverbandes (RV) Lungau, der Landtagsabgeordnete Manfred Sampl (ÖVP), Auskunft erteilte, hat das Land Salzburg im Landesentwicklungsprogramm zwölf Gebiete im gesamten Bundesland als Vorrangzonen für mögliche Windkraft-Projekte ausgewiesen. Einer dieser zwölf Standorte liegt im Lungau: es handelt sich dabei um das Pirkegg im Gemeindegebiet von Ramingstein; das Areal liegt in unmittelbarer Nähe zum Gemeindegebiet von Thomatal. Ein zweiter liegt zwar außerhalb, aber in direkter Nähe zum Lungau: das Windsfeld in Flachau, im Grenzgebiet zur Gemeinde Tweng.“

"Windkraft-Moratorium" gilt

Im Juni 2019 hat der RV Lungau ein "Windkraft-Moratorium" verabschiedet. "Dieses ist noch immer gültig", bekräftigt Sampl. Es beinhaltet eine Ablehnung seitens des RV gegenüber Windanlagen im Bezirk unter den aktuellen Rahmenbedingungen. Zudem sprach sich der RV für eine Vorbereitungs- und Evaluierungsphase von zehn Jahren aus und fordert die Landesregierung auf, ein bundeslandweites, ausgewogenes Energiekonzept für erneuerbare Energieformen zu entwickeln.

Manfred Sampl (ÖVP), Regionalverbandsobmann Lungau, Bürgermeister in St. Michael, Landtagsabgeordneter in Salzburg.

Keine Gemeinde alleine lassen

Der Grund für diese gemeinsame Positionierung war damals, dass man einzelne Gemeinden nicht mit derart komplexen, heiß diskutierten und in der Öffentlichkeit nicht unumstrittenen Angelegenheiten, die am Ende gemeindeübergreifend den Lungau in diverser Weise berühren, nicht alleine lassen wollte.

Lokalaugenschein durch den Regionalverband



"Was konkret das Pirkegg in Ramingstein angeht, so haben wir im Regionalverband bereits vereinbart, dass wir uns jedenfalls zunächst vor Ort ein Bild machen wollen, also einen Lokalaugenschein durchführen, damit wir später die Lage besser einschätzen können, sollte sich vielleicht einmal ein Interessent – derzeit gibt es noch keinen – mit einem konkreten Windpark-Vorschlag melden", sagt Sampl. "Wir halten uns an unser Moratorium aus 2019. Sollte dies einmal inhaltlich verändert werden – warum auch immer – dann ginge das übrigens wieder nur unter Einbeziehung aller Lungauer Ortschefs und aller Gemeindevertreter des Bezirkes", schließt Manfred Sampl seine Ausführungen.



