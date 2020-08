Die Marktgemeinde St. Michael im Lungau baut ein Sport-, Familien- und Freizeitzentrum und vergrößert seine Murinsel – in Summe soll es alles ein Mekka der Freizeit werden.

ST. MICHAEL. Vor zwei Jahren haben wir berichtet, dass St. Michael an der Errichtung eines Freizeitareals feilt. Bald wird es ernst. Mit Sommer 2021 soll der Bau des sogenannten Sport-, Familien- und Freizeitzentrums beginnen, wie uns Bürgermeister Manfred Sampl sagte. Die Fertigstellung dieser generationenübergreifenden Begegnungsstätte sei für Herbst 2022 geplant. Auch Corona hätte auf dieses von langer Hand geplante Leuchtturmprojekt keinen Einfluss mehr gehabt.

"Unser Sport-, Familien- und Freizeitzentrum verstehen wir als Angebot für den gesamten Lungau. Daher haben auch die Nachbarbürgermeister aus St. Margarethen, Zederhaus und Muhr die Projektmappe unterzeichnet."

Manfred Sampl, Bürgermeister und Landtagsabgeordneter

Murinsel wird vergrößert

Das knapp vier Hektar große Areal, wo gebaut wird, befindet sich östlich der B99 bei der Ortseinfahrt Ost; am Mühlweg gelegen, der zur Murinsel führt und wo sich derzeit ein Trainingsfußballplatz befindet. Das bereits gewidmete Gelände, das im Eigentum der Marktgemeinde ist, erstreckt sich bis zur bestehenden Murinsel. Bevor das Sport-, Familien- und Freizeitzentrum gebaut wird, wird diese Murinsel vergrößert werden. Das soll über die kommenden Wintermonate passieren.

Kreuzung wird Kreisverkehr

Im Frühjahr wird die bestehende Katschbergkreuzung (die Kreuzung der B99 mit der Murtal Straße (B96) neben dem Hofer-Markt) in einen Kreisverkehr verwandelt. "Dieser wird im Durchmesser vier Meter größer sein als der Kreisverkehr, den wir innerorts bereits haben", erklärt Ortschef Sampl, "wir entschärfen damit eine bestehende Gefahrenstelle", betont er. Danach kann es ans Eingemachte gehen und das Sport-, Familien- und Freizeitzentrum wird entstehen. In Summe werden dafür inklusive der Murinselerweiterung und der Kreisverkehrerrichtung 7,5 Millionen Euro Gesamtinvestitionen veranschlagt.

So wird die Anlage genutzt

Die Anlage samt Stadion und Zuschauertribüne soll dem heimischen Fußball mit einem Meisterschaftsrasen sowie einem Kunstrasen-Trainingsplatz eine neue Heimat bieten. Es wird dort auch auf drei Plätzen Tennis gespielt werden, wobei die Fläche im Winter als Eislaufplatz genutzt werden soll. Beheimatet sein wird auch der Stocksport mit fünf überdachten Bahnen. Eine multifunktionale Mehrzweckhalle soll Vereinen zum Exerzieren dienen oder der Feuerwehr zum Üben et cetera zur Verfügung stehen – multifunktional eben. In unmittelbarer Nähe zur Mur samt Rad- und Nordic-Walking-Wegenetz will St. Michael, das ja ein Tourismusort ist, mit Natur- und Gesundheitsangeboten punkten. Darüber hinaus – und dies geschieht ja auch mit einem in den Startlöchern stehenden Baulandsicherungsmodell – versucht die Marktgemeinde der Abwanderung entgegenzuwirken und jungen Menschen im Lungau eine Heimat zu geben. "All das sind Leuchtturmvorhaben", betont Bürgermeister Sampl. "Dem voran ging ein breiter Bürgerbeteiligungsprozess. Alles wurde parteiübergreifend und einstimmig entschieden. Unser Sport-, Familien- und Freizeitzentrum verstehen wir als Angebot für den gesamten Lungau. Daher haben auch die Nachbarbürgermeister aus St. Margarethen, Zederhaus und Muhr die Projektmappe unterzeichnet", freut sich Sampl auf die baldige Umsetzung.

