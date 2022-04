Tamswegs Zweiter Vizebürgermeister Helmut Steger von der SPÖ sagte: „Das kann es doch bitte in der heutigen Zeit nicht geben, dass ich einen Arzt zu einem bestimmten Termin bestelle, und dass dann die Approbation fehlt."

TAMSWEG. Kritik an der am Montag durch die Salzburger Landeskliniken bekannt gemachten vorübergehenden Schließung der Gynäkologie und Geburtenstation an der Landesklinik Tamsweg äußerte am Dienstagvormittag Tamswegs Zweiter Vizebürgermeister Helmut Steger: „Das kann es doch bitte in der heutigen Zeit nicht geben, dass ich einen Arzt zu einem bestimmten Termin bestelle, und dass dann die Approbation fehlt", meinte der SPÖ-Mann.

Tamswegs Zweiter Vizebürgermeister Helmut Steger von der SPÖ.

Steger fuhr fort: "Das hätte seitens des Landes – konkret in der Verantwortung sehe ich dabei den ressortzuständigen Gesundheitslandesrat Christian Stöckl von der ÖVP – vorbereitet werden müssen. Immerhin ist seit Dezember 2021 bekannt, wer der neue Primar sein wird; in diesen Monaten hätte man doch auf jeden Fall sicherstellen sollen, dass seine Zulassung für Österreich dann zeitgerecht sichergestellt ist. Immerhin geht es hier um eine ganze Station, die hier für mindestens neun Tage geschlossen wird“, kritisierte Helmut Steger und nannte die gesamte Angelegenheit einen „Schildbürgerstreich“.

Ganitzer: "Ist inakzeptabel"

„Die Sperre der Geburtenstation im Landespital Lungau ist für uns inakzeptabel und ein weiterer Beweis, dass Gesundheitslandesrat Stöckl weder mit dem nötigen Engagement, noch mit der erforderlichen Hartnäckigkeit seiner Verantwortung für den Lungau nachkommt“, reagierte der SPÖ-Landtagsabgeordneter Hans Ganitzer, der Gemeindesprecher seiner Landespartei, am Dienstagvormittag „erzürnt“ auf die neuntägige Sperre der Gynäkologie und Geburtshilfe in Tamsweg.

Johann Ganitzer, Landtagsabgeordneter, SPÖ.

Wanner stellt Rotationsargument in Frage

„Wenig schlüssig erscheinen die Argumente mit dem Krankenanstaltenarbeitszeitgesetz. Unter gewissen Voraussetzungen können die erlaubten Arbeitsstunden pro Woche stark angehoben werden“, behauptete SPÖ-Landtagsklubvorsitzender Michael Wanner. Noch im Jahr 2016 sei – so die SPÖ – als Vorteil der engen Anbindung der Landesklinik Tamsweg an das Uniklinikum Salzburg die Rotation von Ärztinnen und Ärzten zwischen den Spitälern genannt worden, wodurch dem Problem des Ärztemangels, das besonders die peripheren Krankenhäuser betreffen würde, Rechnung getragen werden könnte. „Sechs Jahre später ist von dem nichts zu merken“, kommentierte Wanner.

